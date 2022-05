CRUZEIRO X REMO | COPA DO BRASIL | 12.05.2022

Nesta quinta-feira (12), o Cruzeiro e o Clube do Remo se enfrentam pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo vai ocorrer no Estádio Independência, em Belo Horizonte as 19h30.

O Cruzeiro precisa vencer seu adversário por um gol de diferença para poder levar a disputa para os pênaltis, ou vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir direto ás oitavas de finais da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Clube do Remo, por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, precisa de um empate para poder seguir na competição. O jogo de logo mais promete ser uma grande partida, pois a torcida do Cruzeiro vai lotar o estádio, já que todos os ingressos foram vendidos. Serão cerca de 22 mil cruzeirense apoiando seu time. No último duelo entra as duas equipes, o Cruzeiro perdeu para Remo de 2 a 1, no estádio do Baenão.

Para acompanhar o duelo de volta entre Cruzeiro e Remo, fique ligado na transmissão ao vivo pela equipe da Super Marajoara 1130, que terá a narração de Carlos Magno, com comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira