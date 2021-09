Crystal Palace vence a primeira no Inglês e acaba com invencibilidade do Tottenham

Acabou a invencibilidade do Tottenham na Premier League. No Selhust Park, o Crystal Palace aproveitou a expulsão de Tanganga e venceu por 3 a 0, gols de Wilfried Zaha (uma vez) e Edouard (duas).

Com nove pontos, os Spurs perdem os 100% de aproveitamento e podem perder também a liderança da Premier League, já que West Ham, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Everton somam sete e ainda jogam na rodada. Com a primeira vitória no Inglês, o Palace chega a cinco pontos e sobe para o meio da tabela.

Jogo demora a esquentar

Mais insosso, impossível. O primeiro tempo do dérbi londrino foi de pouquíssimas emoções, sem que nenhum lado conseguisse sobressair ofensivamente, com dois goleiros apenas observando.

O Tottenham começou com mais posse de bola, usando muito o flanco direito com Emerson e Lucas, mas foram poucas infiltrações. E Harry Kane participou muito pouco do jogo.

Na reta final da primeira parte, usando melhor o pivô de Benteke e a velocidade de Zaha, o Crystal Palace cresceu no jogo. Mas também não o suficiente para ameaçar.

Na volta para o segundo tempo, embora ainda seguisse sem muitas chances de gol, o duelo foi mais quente, pegado. Tanto que Tanganga, que levara amarelo após uma senhora discussão com Zaha, foi expulso de campo em uma falta pouco tempo depois.

Estreia perfeita, fim da invencibilidade

Com um a mais, o Palace foi para cima e não demorou a abrir o placar, aproveitando uma mão de Ben Davies na área. Zaha, de pênalti, mandou para rede.

Para decretar acabar com as chances do Tottenham, o estreante Edouard apareceu. O atacante, ex-Celtic, recebeu na área de Zaha, dominou e bateu de canhota no canto para abrir 2 a 0.

Já no último lance da partida, nova chance para Edouard na área, novo chute de canhota e novamente a bola foi para a rede. A estreia perfeita, e o fim da invencibilidade.

