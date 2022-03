CSA X PAYSANDU | COPA DO BRASIL | 16.03.2022 

Valendo uma premiação de R$ 1.900.000 da CBF, os times CSA e Paysandu entram em campo nesta quarta-feira (16) para disputar a segunda fase da Copa do Brasil, o vencedor do esperado duelo que acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió a partir das 21h30, leva a premiação.

O CSA lidera o Campeonato Alagoano, e é o segundo colocado no Grupo A da Copa do Nordeste, o time vem se destacando pelo trabalho do técnico Mozart. Já o Paysandu quer aproveitar para garantir mais uma vitória na competição após ter conquistado a primeira classificação pelo grupo A do Campeonato Paraense.

O jogo desta noite vai ser ao vivo pelos nossos canais de comunicação, com narração de Frank Souza e comentários de Pio Netto, acesse os links e assista ao vivo em:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira