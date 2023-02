CSSA agora integra, como associado, o Sindicato de Clubes do Estado do Pará – Sindiclubes

A diretoria do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia – CSSA, tendo à frente o presidente Jairo Leal, concretizou com entusiasmo a filiação do Clube da Praça Amazonas com o Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindiclubes/PA). Inclusive, aproveitou a visita do presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, no domingo último, para apresentar algumas novidades de trabalhos que vêm implantando objetivando trazer de volta aos associados, dentre as novidades realizadas, está a construção da nova quadra de piso sintético que traindo a classe da juventude.

Tem, entre esses investimentos, a piscina reformada, além dos novos melhoramentos no salão nobre que recebe um bom número do naipe masculino e feminino de todas as faixas etárias para curtirem as domingueiras com boa música e dançar como fonte de saúde.

FILIAÇÃO

Após conhecer Salatiel Camplos conhecer as instalações do CSSA, aconteceu assinatura da filiação, ocasião em que Jairo Leal ressaltou a importância da agremiação se filiando ao Sindiclubes, pois ficará mais fortalecido, cada vez mais visando as grandes conquistas e, se posicionando com representatividade junto ao Sindiclubes do Pará.

Por outro lado, na próxima semana, a diretoria do CSSA estará divulgando o calendário da temporada de competições previstas na programação do clube, que envolverá jogos exclusivamente para os associados e convidados, além dos eventos sociais e culturais.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar