Cuca é o novo técnico do Corinthians e assina até o fim de 2023

Cuca é o novo técnico do Corinthians. Clube e treinador acertaram contrato nesta quinta-feira (20) e o ex-Atlético-MG assina até o fim de 2023. Junto a ele, chegam Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube.

Aos 59 anos e mesmo com rejeição da torcida, Cuca chega para assumir a vaga deixada por Fernando Lázaro, que saiu do comando técnico e atuará agora como auxiliar permanente do clube.

Em 2022, Cuca esteve a frente do Atlético-MG. Além do clube mineiro, o técnico já comandou Santos, São Paulo, Palmeiras e vários outros clubes do cenário nacional.

Alguns fatores pesaram para a contratação do técnico, entre eles, estar sem clube e ser mais fácil de negociar, além de ter um currículo vitorioso e já ter trabalhado com medalhões. A torcida do Corinthians foi contra a contratação por conta de um episódio de quando ainda era jogador profissional, na década de 1980. Quando atuava pelo Grêmio, ele foi acusado e preso por estupro em uma excursão na Suíça.

Fonte: R7 Esportes/Foto: PEDRO SOUZA / ATLÉTICO