CUIABÁ X ATLÉTICO-MG | BRASILEIRÃO SÉRIE A | 21.07.2022

Daqui a pouco o Cuiabá e Atlético-MG, se enfrentam na noite desta quinta-feira (21), a partir das 19h (Horário de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terá a cobertura completa pelo canal do Youtube de A Província do Pará.

Depois de passar por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Cuiabá teve seu momento de alegria interrompido após a recente derrota para o Palmeiras por 1 a 0. Mesmo com o resultado negativo, a equipe segue fora da zona de rebaixamento, e para hoje o objetivo é sair vitorioso em cima do mineiro.

Já o Atlético-MG está na 5ª colocação com 31 pontos, seu último o confronto foi contra o Botafogo onde a equipe saiu vitoriosa por 1 a zero. O foco é continuar bem no campeonato.

Foto: Divulgação