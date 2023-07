Cuidado com o golpe: sites falsos prometem viagens em promoção

Com as férias escolares, o mês de julho costuma ser bastante visado por cibercriminosos que aplicam golpes online relacionados a viagens, alerta a empresa de cibersegurança Kaspersky.

Para aplicar as fraudes, os golpistas criam sites falsos que simulam os portais de companhias aéreas e disseminam promoções falsas para atingir as vítimas. O objetivo é roubar dados pessoais e credenciais de sites de milhas, a fim de roubar dinheiro.

“Os criminosos aproveitam as datas especiais para que suas táticas sejam mais verídicas. No entanto, os ataques podem ser evitáveis se o usuário se mantiver atento, desde o acesso no site de compra das passagens até o pagamento mensal do serviço. É importante conferir o que está sendo acessado e onde você está colocando suas informações pessoais pois, com as atualizações de fraudes, todo cuidado é pouco”, afirma Anderson Leite, analista de segurança da Kaspersky no Brasil.

Confira a seguir algumas dicas para se proteger desses e outros golpes aplicados através de sites falsos:

Sempre desconfie de promoções muito atraentes ou com senso de urgência. Na dúvida, sempre confira a oferta nos canais oficiais da empresa;

Confira se a URL do site é a oficial da empresa que ele diz ser;

Não forneça seus dados pessoais ou de login antes de ter certeza de que um site é confiável;

Sempre habilite a autenticação de dois fatores nas plataformas nas quais têm conta, sejam elas de reservas de hoteis ou de companhias aéreas e programas de milhagens;

Não clique em links recebidos por email, WhatsApp, SMS ou redes sociais sem ter certeza de que eles são confiáveis;

Use senhas fortes e diferentes para cada serviço. Assim, se a informação de uma plataforma for roubada, os criminosos não terão acesso a todas as suas contas;

Utilize antivírus em todos os seus dispositivos, inclusive o celular – veja aqui boas opções gratuitas para Android.

Fonte; IG/Foto: Unsplash/Jonas Leupe