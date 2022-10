Cuidado Integral e técnicas alternativas atraem os idosos à Unidade de Saúde do Jurunas

Yoga, medicina ayurveda e fisioterapia são as formas de tratamento que fazem parte da Ação Cuidado Integral, que foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28 de outubro, na Unidade Básica de Saúde, no bairro Jurunas.

O Cuidado Integral é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Núcleo de Cuidado Integral à Saúde do SUS (Nucis), em parceria com o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). A ação tem como foco a população idosa que faz consultas e exames na unidade de saúde do bairro.

Técnicas alternativas

A aposentada Graça Costa, 68 anos, participou da ação e recebeu ensinamentos de como utilizar as técnicas da medicina não convencional para o combate e prevenção de doenças. “Sofro com problema de insônia, com o pensamento indo de um lado pro outro à noite. Com a palestra sobre medicina ayurveda, vou aplicar o controle do pensamento. Com certeza, vou melhorar no combate ao stress”, afirma.

Ayurveda é um sistema de medicina milenar desenvolvido na Índia, que que significa, em sânscrito, ciência da vida e está conectada com o todo, com o universo e com os ciclos naturais da vida.

A farmacêutica Natália Ribas, explica que a técnica ayurvédica beneficia pessoas com idade mais avançada, tratando não apenas os sintomas, mas também as causas que acometem o sistema total do corpo. A farmacêutica dá dicas sobre como administrar o dia a dia.

“É importante desacelerar o ritmo para se autoconhecer desde o acordar, as primeiras horas do dia, como beber água morna em jejum, raspagem higiênica da língua para a retirada do excesso de bactérias acumuladas durante o sono (com raspador ou mesmo uma colher), consumir alimentos do período sazonal, atividades físicas, massagens com óleos essenciais e meditação”. ensina Natália.

Equilíbrio

A meditação também é técnica fundamental para o equilíbrio do corpo e da mente. Rejane Graim, professora de yoga, observa que os idosos que antes não conheciam essa prática meditativa, agora começam a ter mais segurança, mais confiança para realização das tarefas rotineiras.

“A yoga é um procedimento holístico, no tratamento do físico, mental, espiritual e emocional. Melhora a postura física em complemento com a medicação e as técnicas de respiração, o que já leva a um estado mental mais tranquilo”, explica Rejane.

Proximidade à comunidade

Na Ação Cuidado Integral, alunos do curso de Fisioterapia do Cesupa marcaram presença com aula prática para melhor conhecimento sobre as demandas da saúde pública. A professora e fisioterapeuta Giovana Lopes, entende que o ensino precisa estar próximo da comunidade.

“Desde a graduação, esse processo de formação precisa entender a realidade local, as demandas da população, os desafios da saúde pública. Alunos com visão crítica e reflexiva podem ser os profissionais que amanhã poderão estar atuando neste bairro e em outras comunidades”, informa a professora.

Terapêutica – Na Unidade Básica de Saúde Jurunas, o usuário do SUS já conta, de forma rotineira, com os serviços das Práticas Integrativas e Complementares, que são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, como acupuntura, aromaterapia, auriculoterapia, constelação familiar, fitoterapia, florais de bach, meditação e reiki.



Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: José Augusto