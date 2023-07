Cuidados com animais durante o verão também devem ser prioridade

As altas temperaturas durante o verão pedem hábitos mais saudáveis para evitar algumas doenças e esses cuidados também devem se voltar para os animais de estimação. O fotógrafo Kellyson Miranda é dono dos dois cachorrinhos da raça Maltês Kekel, 2 anos, e Kell, de 10 meses. “Nos passeios e quando vamos a praia nós os levamos apenas de manhã bem cedo ou só no final da tarde, quando a temperatura está mais adequada. Incentivo a beberem água e preparo sorvete de frutas com água de coco para mantê-los hidratados dando sempre nos intervalos e quando a temperatura está bem quente”, afirma.

Segundo a veterinária da Coordenação de Leishmanioses Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Mônica Fadul, manter a hidratação dos animais é fundamental para garantir a saúde deles durante os períodos mais quentes. “A água deve estar limpa, fresca e a vontade. A quantidade de ingestão depende do tipo de alimentação, atividade física, idade e raça. Alguns animais ingerem quantidade inferior à necessária e, nestes casos, devemos criar estratégias para que possam beber mais água, como oferecendo gelo de caldo de carne ou frango, frutas ou legumes, por exemplo”, afirma.

O ideal é manter os animais em locais arejados e que sejam evitados os passeios entre as 10h e 16h, pois nesses horários há mais chances de que o animal tenha algum mal estar ou, ainda, que haja queimaduras nas patinhas. “Caso o animal passe mal, a nossa recomendação é que os donos procurem um médico veterinário imediatamente para melhor avaliar e indicar o tratamento adequado”, observa a veterinária Mônica Fadul.

Ela observa para quem pretende levar os animais para a praia, que o ideal é que eles fiquem em locais abertos, protegidos do sol e estejam com a cartela de vacinação em dia. “Sempre deixo os remédios em dia como antiparasitário para carrapatos, sarnas e pulgas, dou antes de viajar inclusive. A vacinação deles está em dia e levo remédios de uso diário ou para emergências. O protetor solar e o repelente não podem faltar de jeito nenhum”, diz o proprietário.

Animais com mais idade precisam de cuidados ainda mais específicos, segundo a especialista. “Animais mais idosos precisam de atenção maior, pois podem desidratar com mais facilidade quando expostos ao calor. Então, evitar exposição ao sol ou ambientes mais quentes e ficar atento à ingestão de água. É muito importante observá-los sempre”, orienta Mônica.

Veja outras recomendações:

– Procure deixar o pelo dos animais tosado para evitar ondas maiores de calor;

– Cuidado com parasitas ou a proliferação de pulgas e carrapatos que podem estar escondidos em áreas de areia, grama ou campo;

– Fique de olho no aparecimento de coceira, marcas ou manchas vermelhas;

– Se o seu animal gosta de água tenha o cuidado de sempre o banhar com água doce, principalmente após banho de mar;

– Não deixe seu animal preso ou sozinho em espaços fechados como carro, por exemplo. Há chances de acidentes.

