Cuidados de preservação contra a covid-19 devem permanecer no carnaval

Já é carnaval, o primeiro do “novo normal”, mas os cuidados com a covid-19 devem prevalecer nestes dias de folia. A recomendação primordial é buscar completar o esquema vacinal, com a quantidade de doses indicada para cada grupo. A imunização diminui as chances de evolução para casos graves e mortes por covid-19.

As medidas protetivas contra a doenca permanecem. Nas festas de rua e aglomerações, o uso da máscara é muito importante. Em locais fechados, o cuidado com o uso da máscara deve redobrar. A proteção também deve ser usada na presença de idosos e idosas e de pessoas com imunidade comprometida.



Também não devem ser esquecidas as regras de higienização das mãos, seja com água e sabão ou álcool 70%. Sem falar nas estiquetas de tosse e espirro que seguem valendo. E o mais importante: quem apresentar sintomas deve se isolar.



A rede de saúde de Belém oferta testagem contra a covid-19 nos seguintes espaços:



Casos leves e moderados:



Unidades Municipais de Saúde (UMS): Jurunas, Tapanã, Icoaraci, Bengui I, Baía do Sol, Carananduba, Cotijuba e Outeiro.



Casos graves:



Unidades de Pronto-Atendimento (UPAS): Sacramenta, Jurunas, Marambaia, Terra-Firme e Icoaraci. Hospital Humberto Maradei e Pronto-Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinoti, no Umarizal e Hospital Geral de Mosqueiro.



Vacinação – A imunização contra a covid-19 será supensa no períoodo de 18 a 22 devido ao feriado de carnaval. Será retomada normalmente na quinta-feira, 23.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação