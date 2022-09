Cuidados para pessoas com risco de suicídio são tema de seminário

Abrindo a programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a Prefeitura de Belém de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promoveu na última quinta-feira, 1°, no auditório da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), o seminário “Cuidado à pessoa com risco de suicídio”, que reuniu profissionais e acadêmicos das áreas da saúde, educação, assistência social e justiça.

Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada 100 mortes que ocorrem no mundo é causada por suicídio.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. Uma realidade que registra cada vez mais casos, principalmente, entre os jovens.

Olhar múltiplo – “Iniciamos hoje o trabalho de educação em saúde com a rede de assistência do município de Belém, para debater esse fenômeno que é o suicídio, como fazemos todo ano no Setembro Amarelo. Uma realidade que causa impactos na vida cotidiana das pessoas”, disse a coordenadora de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Sesma, Ester de Souza.

Segundo ela, o seminário foi feito para integrar as diversas categorias de profissionais e acadêmicos que compõem a equipe multiprofissional responsável pelo cuidado da pessoa com risco de suicídio. “Queremos promover esse olhar múltiplo, envolvendo os diversos atores que podem ajudar na prevenção de novos casos. O suicídio pode e deve ser evitado”, ressaltou.

Conscientização – Para a aluna de terapia ocupacional, Ana Clívia Boaventura, o seminário foi importante para conscientizar tanto a sociedade quanto os profissionais. “Achei interessante a proposta de reunir diversos profissionais da saúde para trabalhar de maneira mais integrada o fenômeno. Além disso, temos acesso a mais teorias de como cuidar dessa pessoa e de como oferecer um tratamento mais humanizado”, afiançou.

Ocorrências – O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com as últimas estimativas da OMS. Anualmente, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que devido a HIV, malária, câncer de mama ou até guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio – uma em cada 100 mortes –, o que levou a OMS a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção do suicídio e atendimento.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres.

Vítimas e causas – Ainda segundo a OMS, mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres (12,6 por cada 100 mil homens em comparação com 5,4 por cada 100 mil mulheres). Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesma