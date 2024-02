Cuidar da mente e da espiritualidade é importante na luta contra a dependência química

O Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo é celebrado no dia 20 de fevereiro. A data é uma oportunidade para alertar sobre os perigos do consumo excessivo de álcool e do uso de drogas. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas morrem por ano, no Brasil, por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao álcool e outras drogas.

O álcool e as drogas atuam diretamente no sistema nervoso central. Por exemplo, beber demais por tempo prolongado destrói as células cerebrais, e o corpo não consegue substituí-las, como faz com outras células. Existem mais de 40 enfermidades ligadas ao abuso do álcool. As drogas também causam sérios problemas de saúde, afetando a respiração, os batimentos cardíacos e a percepção da realidade.

O vício em substâncias químicas geralmente está associado a questões mais profundas, como solidão, estresse, ansiedade e depressão. Por esse motivo, além dos tratamentos médicos, muitos têm utilizado outra ajuda valiosa: a Bíblia.

Veja o caso de José, um advogado que começou a beber e a fumar aos 13 anos de idade. Após passar por vários tratamentos e ter muitas recaídas, aos 40 anos, começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Hoje, ele se orgulha em dizer que está sóbrio há mais de 20 anos e destaca uma importante ajuda: “A Palavra de Deus me ajudou a enxergar pela primeira vez a necessidade de renovar minha mente e aumentou minha vontade de ser feliz! Sou muito grato a Jeová Deus por ter me dado a força necessária para vencer meu vício.”

Na seção “Hábitos e vícios” do site jw.org, é possível ler vários relatos, como o de José. Histórias reais, de pessoas que conseguiram superar a dependência química, servem de incentivo a quem também precisa de ajuda para largar o álcool ou as drogas. O vídeo “Pare e pense: devo beber?” apresenta dicas práticas para adolescentes sobre os perigos de consumir e abusar de bebidas alcoólicas.

Outra ajuda contra a dependência química é não se isolar e buscar boas companhias. As Testemunhas de Jeová realizam em Belém em diversos bairros reuniões semanais, abertas ao público, que oferecem consolo e encorajamento da Palavra de Deus. A entrada é gratuita e não precisa fazer reserva. Informações sobre quando e onde as reuniões são realizadas estão disponíveis no site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org.

Textos bíblicos que podem ajudar na luta contra um vício:

1 Coríntios 15:33: “Não se deixem enganar. Más companhias estragam bons hábitos.”

2 Coríntios 7:1: “Purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito.”

Filipenses 4:13: “Para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder.”

