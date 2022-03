Cuidar de pets retarda o declínio cognitivo de idosos, aponta estudo

Um novo estudo apontou que idosos que são tutores de algum pet tendem a ter um declínio cognitivo menos acelerado em comparação com aqueles que não têm. Os resultados são fruto de uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores examinaram os dados de mais de 1.300 pessoas, com média de idade de 65 anos. Todas elas possuíam registro no Centro de Estudos de Saúde e Aposentadoria da universidade. No início da pesquisa, todos eles apresentavam habilidades cognitivas normais.

Quanto mais tempo, melhor

53% dos idosos declararam que eram tutores de pets, sendo que 32% desses já tinham o animal por cinco anos ou mais. Todos os participantes foram submetidos a testes cognitivos, como exercícios de memória com palavras, exercícios matemáticos de subtração e contagem numérica, com pontuação de 0 a 27.

Os resultados foram usados para associar o tempo que os participantes cuidavam dos pets com suas respectivas funções cognitivas.

