Cultura – Casa das Artes recebe inscrições para o workshop “Corpos de Rua: Vivências de Malabares com Swing Poi”

Segue até amanhã, quarta-feira, 26, na Casa das Artes as inscrições para o workshop “Corpos de Rua: Vivências de Malabares com Swing Poi”, ministrado por Wanessa Barros. O curso será realizado no dia 26, das 18h às 23h, e a inscrição deve ser feita via formulário. O workshop, promovido pela Fundação Cultural do Pará por meio da Casa das Artes, tem como público-alvo jovens a partir de 15 anos, iniciantes ou já com experiência em swing poi – malabares normalmente manipulados em pares. Nas aulas, os participantes aprenderão técnicas básicas e avançadas de manipulação dos pois, além de explorar movimentos fluídos e criar suas próprias sequências. O swing poi é uma prática artística e corporal que combina movimentos com objetos chamados poi, e é uma atividade que promove coordenação motora, criatividade e expressão pessoal.

Para a instrutora Wanessa Barros “o swing poi na rua tem uma energia única, pois mistura arte, movimento e conexão com o público de uma forma que transcende. Além disso, é uma forma de democratizar a arte, levando-a para espaços públicos onde os jovens podem ter acesso”.

Serviço:

Inscrição aqui!

Data: 26 de março

Horário: 18h às 23h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias