Cultura pop: a volta do LP

Vivemos no mundo musical, mas ele passa por transformações permanentes. Vocês lembram dos discos de vidro, com rotação 75%? Poucos lembram. Depois, vieram os LPs de plástico, o famoso vinil. Aliás, é vinil até hoje. Apareceram os aparelhos de som 2 em 1, substitutos imediatos da eletrola e da vitrola…



Ah, parece que estamos falando de algo dos tempos antigos. No mundo contemporâneo, ouvem-se as músicas pelas rádios FM ou AM Digital e, principalmente, pela internet. Há emissoras de rádio web especializadas em determinados segmentos musicais. Na rádio aberta também, mas com menos frequência nesse tipo de público. No Estado do Pará, a maioria dessas emissoras ainda preserva o brega, o axé e o forró, as músicas do momento. Mas, além da rádio na web e do poder que se tem de baixar a música do nosso gosto e ouvir quantas vezes se quiser, passamos também pela Fita K7, pelo CD, pelo MD; têm os aplicativos de músicas, enfim, uma infinidade de opções.



Todo esse preâmbulo é para lembrar que se pode conviver harmonicamente com a mais alta tecnologia musical e o que sempre houve de melhor do passado. O Vinil está de volta!

Não está ainda como uma espécie de velha moda retornando, até porque, quantas pessoas ainda têm toca-disco? Já tem muito, e moderno, no mercado, mas eles são caros. Como caros também são os novos LPs (vinil). Um vinil de Dona Onete, a cantora do grande single “No meio do pitiú” não custa menos de R$ 300, isso, se a pessoa for comprar fora das casas especializadas, como por exemplo, na banca do Max Aviz, de 58 anos, que trabalha com venda e troca de vinis, CDs, MDs, K7 e outros artigos do gênero musical. Ele disse que esse disco de Dona Onete é uma raridade, que foram gravados em pequeno número somente para os apaixonados pelo vinil. Entretanto, Max afirma que o vinil, apesar de caro, continua sendo produzido no Brasil.



Em Belém, o ex-governador Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação e do jornal A Província do Pará teve gravadora, a Gravasom, que deu apoio a uma legião de artistas paraenses e também de vários outros estados, produzindo vinis nos modelos LP e compacto (um disco menor com até duas músicas de cada lado), muito popular nestas bandas do Brasil.

Então, Max explicou para a reportagem de A Província do Pará que o mercado de vinil voltou a aquecer não apenas no Pará, como em várias partes do Brasil, mas admite que os preços estão pela hora da morte. Afirmou que, neste momento, quase não existe produção de CD no Brasil, mas que os preços desse tipo de disco estão estabilizados.



Segundo disse Max, as gravadoras estão investindo na produção de vinil, estão empregando mais pessoas e trabalham novos projetos, como regravações de velhos sucessos com remasterização e toda a tecnologia para a produção de vinil de alta qualidade stéreo, “o que tem atraído um público novo”, explica.

Ainda conforme Max, que demonstra claramente que não é apenas um vendedor, mas uma pessoa que conhece do setor, que tem cultura acerca do setor, o que estragou o mercado de CD foi a produção de mídias piratas e também os serviços de streamings. No caso da pirataria de mídias, esclarece, o vinil sai na frente, porque não é fácil piratear um LP ou compacto. Assim, o artista que produz este tipo de mídia, sabe que está seguro em relação à pirataria, mas tudo tem um preço: o vinil, que não é convencional no mundo contemporâneo, termina saindo mais caro.

CURIOSIDADE

Conta Max que no mercado musical vivemos uma situação sui generis e que, por isso, o CD e o LP ficam de lado: “São as músicas passageiras, aquelas que chegam, fazem um sucesso estrondoso e desaparecem, caso do funk, sertanejo, forró. São tantas músicas e elas não dão tempo para a produção de mídias, para o CD e LP físicos, pois são rapidamente atropeladas umas pelas outras. São músicas descartáveis”, diz o especialista que acrescenta que trabalha com esse tipo de produto porque gosta muito, porque se identifica com ele e porque está sempre em contato com pessoas do mundo musical, principalmente na feira a céu aberto da Praça da República, que se realiza aos domingos.

ROBERTO BARBOSA

Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar