Cultura Rede de Comunicação do Pará é vice-campeã do Prêmio Sebrae de Jornalismo

A TV Cultura ficou em segundo lugar na 10ª edição, categoria Vídeo, do Prêmio Sebrae de Jornalismo, realizado em Belém na noite desta quinta-feira (24). A equipe vice-campeã é formada pela apresentadora Ana Paula Mello, os cinegrafistas Carlos Araújo (Jumbinho) e André Mardock, o produtor e editor Lucas Filho, e o auxiliar Luciano Mourão, que concorreu com o trabalho “Metrópoles das Ilhas”.

A cerimônia, conduzida pela apresentadora do programa “Sem Censura”, da TV Cultura do Pará, Vanessa Vasconcelos, foi aberta pelo diretor presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA), Rubens Magno, que enalteceu o trabalho de todos os jornalistas envolvidos nos 130 trabalhos inscritos e avaliados pela banca julgadora. “Essa é a décima edição, e o que nós queremos aqui é ovacionar esse belo trabalho que os jornalistas do nosso Estado fazem cobrindo a pauta central do Sebrae, que é o empreendedorismo. Quero agradecer a toda a classe de comunicadores que se joga, que se entrega para a informação, e hoje a gente veio contemplar e festejar. Viva o empreendedorismo e os jornalistas que cobrem a pauta”, destacou Rubens Magno.

A premiação seguiu com a palestra do jornalista Francisco José, que compartilhou com o público um pouco dos seus mais de 40 anos de carreira. Em seguida, veio o anúncio das reportagens ganhadoras nas categorias Áudio, Texto, Vídeo e Fotojornalismo. A reportagem finalista da Cultura Rede de Comunicação foi exibida na TV Cultura em maio deste ano, e aborda os desafios das pessoas que vivem na região das ilhas de Belém para terem acesso a saneamento básico e água potável, além de mostrar as soluções inovadoras e criativas dentro do contexto sustentável, implementadas por empreendedores.

Vencendo desafios – “É fato que a gente vai sediar aqui em Belém a COP 30, por isso precisamos estar como centro dessas discussões e debates, sempre dando exemplo para o mundo, mostrando como não apenas o poder público, mas os próprios empreendedores pensam e se comportam em torno desse assunto, suas perspectivas econômicas e de desenvolvimento sustentável para essa região específica que são as ilhas, cheias de desafios”, disse a jornalista Ana Paula Mello.

“Muito importante essa premiação que o Sebrae proporciona ao jornalismo paraense, valorizando e reconhecendo as melhores matérias que foram produzidas pelos jornalistas e emissoras do Estado do Pará. Eu quero aqui, em nome da Funtelpa, da Cultura Rede de Comunicação, parabenizar o Sebrae por essa grande iniciativa”, declarou Miro Sanova, titular da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), que esteve no evento e participou da entrega do prêmio aos ganhadores na categoria Texto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação