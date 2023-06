Cultura Rede de Comunicação terá programação especial do “Arraial de Todos os Santos”

A Cultura Rede de Comunicação irá mergulhar no São João e exibir uma grade especial de programação, da Rádio, TV e Portal Cultura, a partir deste sábado (24), diretamente do “Arraial de Todos os Santos 2023”, no Centur, em Belém. Serão seis dias compartilhando com os paraenses as culturas populares de várias regiões do Pará como a apresentação dos Pássaros e Cordões e a disputa das quadrilhas juninas e também da Miss Caipira.

Neste sábado (24) a festa ficará por conta do programa “Mixturado”, que exibirá uma edição ao vivo, das 15h às 17h, no canal 2.1 da Televisão, direto da arena de apresentações culturais do Centur, onde será feito um esquenta para os shows que iniciam a partir das 18h. O programa estará recheado de música, comida e danças juninas, além de, claro, a participação da plateia que poderá comparecer pra fazer a festa junto e, como o próprio o nome do programa sugere, “Mixturado”.

Ainda sobre a TV Cultura, a programação especial retorna na segunda-feira (26) com o programa Sem Censura, comandado pela apresentadora Vanessa Vasconcelos, sendo exibido também na sede da Fundação Cultural do Pará (Centur) até o dia 30 de junho, em uma versão estendida, das 14h às 16h.

E a partir das 18h a TV e o Portal Cultura iniciam a transmissão ao vivo do evento com o concurso de quadrilhas em que 26 equipes de diferentes municípios levarão, durante toda a semana, ao centro da arena de apresentações, beleza e criatividade. Também haverá a performance de grupos folclóricos dançando ritmos regionais como a Toada e o Carimbó e a disputa para saber quem será a Missa Caipira da Diversidade 2023.

Também entre o período de 26 a 30 junho a Rádio Cultura levará um jeito diferente de fazer contato com os ouvintes. Assumindo o papel de impulsionar cada vez mais os eventos da cultura local, foi montado um estúdio de rádio dentro do Centro Cultural Tancredo Neves (Centur) para que toda a programação seja apresentada exclusivamente de lá. Todos os programas que rotineiramente são apresentados do estúdio da rádio Cultura, localizado dentro da sede da Funtelpa passarão a ter o ambiente do arraial junino como pano de fundo, levando aos ouvintes todas as informações sobre o “Arraial de Todos os Santos”. A semana especial de São João na Rádio Cultura inicia a partir das 08h, na 93.7FM.

“Essa grande mobilização em prol da promoção da manifestação popular e artística local só reforça todo o trabalho histórico e tradicional realizado pela Cultura Rede de Comunicação, emissora pública e educativa que, há mais de 30 anos, valoriza e estimula a valorização nos paraenses, pela arte e cultura que tem como mãos de obra os próprios paraenses. Então, a gente quer que eles se vejam, se pertençam e brilhem cada vez mais”, justifica o titular da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova.

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), órgão do Governo do Estado que promove o evento, Thiago Miranda, acredita que parceira entre FCP e a Funtelpa vem fortalecer o trabalho proposto pela atual gestão estadual.

“A gente vem agradecer a parceria e a importância que Funtelpa tem dado ao nosso evento, que é o maior arraial do Pará e da Amazônia. Uma média de 10 mil pessoas por dia passam pelo nossa festa. São mais de 40 cidades sendo representadas, e a gente fica feliz pois, graças a essa parceria podemos mostrar nosso evento aos 144 municípios do Estado e essa parceria, se Deus quiser, não será só a primeira, ainda virão muitas outras e a gente tem certeza que a cada ano vamos fazer melhor, fortalecendo mais e mais a nossa cultura regional”.

Serviço;

– Sábado (24): programa Mixturado ao vivo, no Centur, das 15h às 17h- De 26 a 30: Programa Sem Censura ao vivo, no Centur, das 14h às 16h

– De 26 a 30: Transmissão ao vivo do concurso de quadrilhas, no Centur, a partir das 18h

– De 26 a 30: Toda a programação da Rádio Cultura diretamente do Centur, a partir das 08h, com o Programa Conexão Cultura.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará