Cúpula da CPI critica protestos da esquerda contra Bolsonaro

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado, também chamada de CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), criticou as manifestações realizadas pela esquerda no último sábado (29) contra o presidente Jair Bolsonaro. A informação é do colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles.

De acordo com o jornalista, o grupo de senadores de oposição e independentes, que faz parte do colegiado, ouviu de Omar Aziz que “não era hora” de promover manifestações com aglomerações, especialmente em um momento que seria de alerta de cientistas para uma possível nova onda da pandemia.

Omar teria dito também aos parlamentares do grupo de oposição, e de independentes, que eles deram “mau exemplo” e munição para os senadores governistas se defenderem de acusações feitas contra o presidente Jair Bolsonaro por conta das mobilizações de apoio ao chefe do Executivo realizadas nas últimas semanas.

Foto: Agência Senado/Jefferson Rudy

Fonte: Pleno News