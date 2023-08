Cúpula tem a proposta de ampliar a cooperação entre os países em defesa da Amazônia

Preservação do meio ambiente, proteção dos recursos naturais e o combate à violação de direitos dos povos da Amazônia foram os temas da primeira mesa da Cúpula da Amazônia, encontro internacional na manhã de ontem, terça-feira, 8, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras, em Belém. O evento reúne até esta quarta-feira, 09, os presidentes e representantes das oito nações que compartilham o bioma da floresta Amazônica, que tem como país anfitrião o Brasil, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende, em caráter de urgência, a retomada de cooperação em prol da Amazônia, importante não somente para os povos amazônicos, mas para o mundo.

“Há 14 anos que não nos reunimos. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação, seja pelos desafios da nossa era, seja pelas oportunidades que surgem e demandam ações conjuntas”, pontuou o presidente Lula durante a abertura da Cúpula. Ele destacou ainda, que “por muito tempo o mundo falou pela Amazônia e hoje a Amazônia fala para o mundo, em Belém”.

Além dos presidentes, representantes da sociedade civil e a secretária-geral Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Maria Alexandra Moreira Lópes, participaram da mesa de abertura da Cúpula.

O governador do Pará, Helder Barbalho, representou os Estados Pan-Amazônicos na primeira reunião da Cúpula da Amazônia. “Precisamos de governos que inspiram e de Estados que retomam seus mecanismos para trabalhar de maneira inovadora, de acadêmicos que expandem as fronteiras do conhecimento e empresários que ousem em investir na Amazônia”, ressaltou Helder.

VOZES AMAZÔNICAS

Os governos municipais das cidades Amazônicas também tiveram voz no encontro dos presidentes da Amazônia. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, representou os prefeitos e prefeitas da Pan-Amazônia. Ele fez uma saudação às lideranças dos países da OTCA e informou sobre a Carta de Belém, elaborada durante o Fórum de Cidades Amazônicas, realizado dias 3 e 4 e que será enviada pelo Itamaraty a todos os presidentes da Amazônia. O documento, produzido durante o Fórum das Cidades Amazônicas, nos dias 3 e 4 deste mês, expressa os anseios dos municípios da região.

“Apesar de sua importância, as cidades amazônicas são frequentemente ignoradas nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável, gerando um desequilíbrio nos planos para a região. Para a correção deste rumo é necessário ouvir as vozes dos mandatários locais, autoridades eleitas por seus povos e que não podem ser ignoradas”, destacou o prefeito Edmilson Rodrigues em seu pronunciamento.

“Estamos certos que desta IV Cúpula vão sair diretrizes para o desenvolvimento sustentável e integrado às diversas Amazônias: dos rios, dos lagos, das florestas, dos campos e das cidades”, finalizou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Imagem: Agência Belém