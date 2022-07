Curiosidade

Um dos últimos boeings 737-700 remanescente da saudosa Varig e que estava com a bandeira da Gol, será desmontado no Estado do Arizona depois de ter atravessado os céus brasileiros por mais de 20 anos servindo às duas aéreas. A aeronave que tinha o número de série 28584, teve a última parte de sua história na frota da Gol com a matrícula PR-GOW, antes de ir embora do país em 8 de março deste ano. Essa aeronave voou no Brasil desde 1998, e agora pertence à Aventure Aviation em Atlanta. O belo avião faz parte da história da aviação nacional.