Curro Velho abre as portas para a folia! Inscrições abertas para oficinas do Carnaval das Crias

A Fundação Cultural do Pará (FCP) está preparando um “Carnaval das Crias do Curro Velho” ainda mais especial este ano! Com o objetivo de criar uma festa mais divertida e inclusiva, a programação conta com oficinas, ensaios e um grande desfile pelas ruas de Belém.

As inscrições para as crianças e adultos acontecem presencialmente, na sede do Curro Velho. O Ciclo de Carnaval do Curro Velho é composto por oficinas que atingem as faixas etárias de 6 a 22 anos, além das direcionais aos adultos, denominadas de “Pais das Crias”. É esperado 600 participantes no trabalho neste ano e se juntem à apresentação final.

As oficinas para as crianças entre 6 a 14 anos, será aos sábados e domingos, já para os alunos da dança inclusiva, eles ocorrerão durante a semana, onde também serão realizados os ensaios com os alunos juvenis.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho (GRES CCV) é um dos mais tradicionais de Belém, com 33 anos de história. Em cada desfile, a escola apresenta um enredo relevante e emocionante, que encanta o público e contribui para a reflexão sobre importantes temas sociais. Este ano o tema do samba enredo é “Natureza, eco dos elementos e elementais”.

As oficinas são divididas da seguinte forma/temas:

Comissão de frente: Os Elementais

Porta Estandarte

Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira

Ala de 6 anos: A Água

Ala de 7 a 10: Vida Vegetal

Ala das Baianas: Vitória Régia

Ala 11+: Vida Aquática

Bateria/Ritmistas: Majestosa Fauna e Flora

Ala dos Passistas: Ararajuba

Ala Inclusiva: Natureza Inspiração Artística

Ala dos pais e responsáveis: Mãe Natureza

Ala cênica da juventude: Povos da Floresta

Ala dos circenses: Biodiversidade Amazônica

Foto: Jader Paes / Agência Pará