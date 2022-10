Curro Velho abre inscrições para oficina de iniciação artística no sábado, 15, em Belém

Oficinas de iniciação artísticas serão ofertadas no sábado (15), pelo Curro Velho, em Belém. Inscrições podem ser feitas no mesmo dia do evento, destinado para crianças a partir de seis anos.

A programação contará com aulas de teatro, dança e música e ocorrerá até 18 de dezembro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no próprio Curro Velho, no bairro do Telégrafo, até o dia 29 de outubro.

As oficinas irão resultar na montagem do espetáculo do Auto de Natal e acontecem aos sábados, das 15h às 17h30, e domingos, das 9h às 11h30.

O espetáculo de final de ano, intitulado “Folia dos Navegantes”, trará como enredo a tradição natalina das folias de Reis e o sumiço de símbolos que pertencem a Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira da Vila dos Navegantes, local fictício em que a história se passa.

Durante o espetáculo, mestre, reis, palhaços, brincantes e moradores juntam-se para resolver o mistério e celebrar o Natal. Mais uma vez, a história será contada por atores, dançarinos e músicos que são alunos das oficinas de iniciação artística.

O público poderá conferir três apresentações que ocorrerão nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, no Curro Velho.

Serviço:

Oficinas de iniciação artística no Curro Velho

Inscrições gratuitas: 15/10 a 29/10

Realização: 15/10 a 18/12

Horário: 15h às 17h30 (sábados) e 9h às 11h30 (domingos)

Apresentações do Espetáculo do Auto de Natal: 16, 17 e 18/12

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo

Foto: David Passinho

