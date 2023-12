Curro Velho apresenta Auto de Natal com entrada franca a partir desta sexta-feira (8)

O Núcleo de Oficinas do Curro Velho, integrante da Fundação Cultural do Pará (FCP), realizará nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, o tradicional Auto de Natal. Este ano, o tema é “Terra: esse lugar é meu, é seu, é nosso”, do autor José Maria Bezerra. O evento começa a partir das 19h30, no dia 8, e seguirá pela noite com mostras de desenhos e apresentações natalinas. A entrada é gratuita.

A festividade, que já acontece há 35 anos, tem como principal objetivo a fomentação da arte, levando conhecimento e diversão para a vida dos participantes, desde crianças à adultos, que frequentam diariamente o espaço. O Curro Velho vem cumprindo seu papel em formar artistas, e instrutores. Além de fazer parte de uma metodologia que visa trabalhar a autoestima e atuar como um instrumento modificador da mesma, sem perder de vista as características culturais de cada indivíduo

O evento é resultado das aulas oferecidas pelo Curro Velho, que abarca crianças, pré-adolescentes, e suas famílias, que formam em média 200 pessoas que trabalham no espaço, sendo atuando ou ajudando no espetáculo, sob a direção de professores das linguagens: teatro, música e dança, que pensam em surpreender as expectativas do público e trazendo em cena o Auto de Natal.

Jorge Cunha, coordenador de iniciação artística do Curro Velho explica um pouco do projeto: “Esse processo é de fundamental importância pois é um espaço de oportunidade para as pessoas fazerem parte de algo bonito. Algumas pessoas, a partir desse contato que começaram desenvolver depois os estudos, se capacitaram e, hoje, retornam como instrutores. Então isso é muito bacana para essa área aqui do telégrafo, onde está próxima a Vila da Barca. As pessoas sempre falam nesse sentido de que, para elas, é muito importante ter um espaço e ter projetos como o Auto de Natal, que possa abarcar essa criança que vem e que faz parte, e não só crianças, o processo também atinge os seus responsáveis”, disse o coordenador.

Espetáculos – “Terra: esse lugar é meu, é seu, é nosso”, é a peça principal do auto de natal, a obra narra a história de várias crianças, suas famílias e seus professores que em meio a um descontrole ambiental tentam encontrar um caminho possível para a normalização do clima no planeta terra. Personagens chamados Ciência e Sabedoria Popular, se juntarão para tentar encontrar soluções, e nessa busca, vão até a Mãe Natureza, que em alerta, grita por socorro.

Além dessa obra, outros espetáculos estarão acontecendo como: “Estrela de Natal”, uma dança inclusiva, em que participam jovens e crianças, com cadeira de rodas, síndrome de Down, autismo, entre outras deficiências, é peça de dança que vai falar sobre uma estrela guia, que cai do céu na noite de natal e ela vem prestigiar o natal do Curro Velho. Ademais, os dias de festividade contará com espetáculo “As pastorinhas”, coordenado Mestra Iracema Oliveira.

Thays Reis, técnica em Gestão Cultural da FCP, falou brevemente de como será o espetáculo “Estrela de Natal”. “Será brilhante pois é uma história de natal muito interessante que será contada e encenada pelos próprios alunos das oficinas e coreografada pela professora Jennifer Soares”, disse Thays.

O Curro Velho também apresentará uma mostra de 21 desenhos feitos em nanquim feitos pelo artista, Prof. José Maria Bezerra, a partir das observações dos ensaios do Auto, que ficaram em exposição durante todo e após o evento. Ademais, ainda terão os shows de Mahrco Monteiro e Banda, Gabriel Pompeu e Banda, e para o encerramento Nelsinho Rodrigues e Banda.

Para Jorge Cunha o público pode esperar diversas programações culturais além do espetáculo principal e faz um convite especial. “A gente aproveita e faz o convite para todos que queiram prestigiar esse evento, para ter a oportunidade de conhecer o Curro Velho, ficar sabendo dos projetos que irão acontecer ano que vem e que venham para esses três dias de programação intensa, extensa, gratuita e aberta, a toda e qualquer pessoa que faz parte”, finaliza o servidor.

Autos festivos – A Iniciação Artística estimula a criança de 06 anos à frente, a perceber e refletir sobre sua realidade e o seu papel social a partir de ciclos de oficinas e processos continuados em teatro, dança e música que se unem através de um roteiro, culminando em um espetáculo que prima pelo caráter estético, crítico e lúdico.

As oficinas ocorrem aos finais de semana, levando em consideração algumas das datas oficiais importantes das festividades brasileiras, divididas em ciclos de acordo com essas datas, como: o ciclo do carnaval, o ciclo junino e o ciclo natalino.

A culminância de cada ciclo geralmente acontece com a montagem de um espetáculo cênico e ou carnavalesco, sem desconsiderar no entanto como foco a vivência no processo para além das artes integradas, no processo são tratados questões de cidadania, sociais e ambientais, vivências que são exercitadas e vividas através de rodas de conversas e laboratórios cênicos. Nesta ação, o teatro é potencializador da integração com as outras linguagens, é onde a criança facilmente expressa, através do gestual e da oralidade, as suas ideias e inquietações.

Programação do Auto de Natal

Dia: 08/12

Mostra de Desenhos: “Cenas do Processo” – A exposição apresenta uma série de desenhos em nanquim feitos pelo artista, Prof. José Maria Bezerra, a partir das observações dos ensaios do Auto.

Local: Nave do Curro Velho

17h30 às 22h: Feira de Empreendedorismo Circular – Projeto Colaborativo de Incentivo e Apoio aos Empreendedores Locais.

Coordenação: Izana Fernandes

Local: Nave do Curro Velho

19h30: Espetáculo Auto Natalino “Terra: esse lugar é meu, é seu, é nosso!!” – Iniciação Artística do Curro Velho.

Local: Anfiteatro do Curro Velho

21h: Show Musical Mahrco Monteiro e Banda.

Local: Anfiteatro do Curro Velho

Dia 09/12

Mostra de Desenhos: “Cenas do Processo”

Local: Nave do Curro Velho

17h30 às 22h: Feira de Empreendedorismo Circular.

Coordenação: Izana Fernandes

Local: Nave do Curro Velho

18h: Espetáculo de Dança Inclusiva “Estrela do Natal”.

Instrutora/ Diretora: Jeniffer Soares

Local: Anfiteatro do Curro Velho

19h30: Espetáculo Auto Natalino “Terra: esse lugar é meu, é seu, é nosso!!” – Iniciação Artística do Curro Velho.

Local: Anfiteatro do Curro Velho

21h: Show Musical Gabriel Pompeu e Banda.

Local: Anfiteatro do Curro Velho

Dia 10/12

Mostra de Desenhos: “Cenas do Processo”

Local: Nave do Curro Velho

17h30 às 22h: Feira de Empreendedorismo Circular.

Coordenação: Izana Fernandes

Local: Nave do Curro Velho

18h: Espetáculo de Dança Inclusiva “Estrela do Natal”

Instrutora/ Diretora: Jeniffer Soares

Local: Anfiteatro do Curro Velho

19h30: Espetáculo Auto Natalino “Terra: esse lugar é meu, é seu, é nosso!!” – Iniciação Artística do Curro Velho

Local: Anfiteatro do Curro Velho

20h20: Espetáculo As pastorinhas – Grupo, A Pastora Filha de Sion.

Coordenação Mestra Iracema Oliveira

Local: Teatro do Curro Velho

21h: Show Musical Nelsinho Rodrigues e Banda

Local: Anfiteatro do Curro Velho

Entrada Gratuita

Texto de Jhullyele Santos / Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação