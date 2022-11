Curro Velho apresenta exposição ‘ Matrizes Ancestrais: Passado e Presente’ será cerca de 100 obras para o público conhecer

A exposição “Matrizes Ancestrais: Passado e Presente”, foi aberto no Curro Velho, espaço da Fundação Cultural do Pará. A mostra contém cerca de 100 obras, entre pinturas, fotografias, objetos em cerâmica e publicações da Biblioteca Carmen Souza. O público pode visitar o espaço ate o dia 6 de janeiro, das 9h às 17h, com entrada franca.

A exposição, com curadoria de Ednaldo Britto e técnicos do Curro Velho, retrata temas como a Independência do Brasil, o Círio de Nazaré e as produções culturais de Amazônia. Os objetos foram produzidos em oficinas regulares e cursos de extensão promovidos pelo Núcleo de Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem nas doze regiões de integração do Estado e nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas.

Além da importância dos conhecimentos produzidos pelas comunidades tradicionais da Amazônia paraense, “Matrizes Ancestrais” apresenta como referências os escritos do antropólogo e educador Darcy Ribeiro, da Sociologia e professora Violeta Loureiro e do jornalista, escritor e poeta Vicente Franz Cecim.

SERVIÇO

Exposição Matrizes Ancestrais: Passado e Presente

Visitação: 28 de novembro a 06 de janeiro

Horário: das 9h às 17h

Entrada Franca

Local: Nave do Curro Velho, Rua Prof. Nelson Ribeiro, nº 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Foto: Divulgação