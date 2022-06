Curro Velho apresenta Programação Junina Especial na próxima semana

Durante os dias 10 e 11 deste mês de junho, o Curro Velho, por meio da Fundação Cultural do Pará, irá apresentar o Auto Junino. O evento integra o Arraial de Todos os Santos 2022, que é resultado das oficinas de iniciação artística promovidas pelo espaço, no primeiro semestre deste ano.

A programação está prevista para começar a partir das 17h, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, e contará com apresentações cênicas e musicais intituladas “Sonhos Antigo” e “Uma História das Histórias de Boi Bumbá”, com show musical, barracas de vendas de comidas típicas, entre outras atrações.

O espetáculo Sonho Antigo, vai retratar a história de uma das mais icônicas lendas da Região Amazônica: o Curupira. Cerca de 160 incluindo crianças, pré-adolescentes e seus responsáveis, estarão divididos em seis grupos artísticos que foram criados a partir das oficinas de teatro, música e dança do Curro Velho.

Haverá também uma segunda apresentação do espetáculo teatral realizado pela atriz Ester de Sá. Para finalizar, o Auto Junino oferecerá ao público dois shows musicais.

Na próxima quinta-feira (9), ás 17h, o Núcleo de oficinas Curro velho realizará um ensaio geral com os alunos que participarão dos espetáculos.

Acompanhe a programação completa

Auto Junino do Núcleo de Oficinas Curro Velho

Data: 10 e 11/06

Horário: 17h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Programação completa:

Data: 10/06

Resultados de oficinas regulares:

Iniciação Teatral, Danças Folclóricas, Danças Urbanas, Reggae de Salão, Técnicas Circenses, Dança Inclusiva

Horário: 17h

Espetáculo “Uma História das Histórias de Boi Bumbá” com a Atriz Ester Sá

Horário: 18h15

Espetáculo “Sonho Antigo” – Iniciação Artística

Horário: 19h00

Resultado oficina Confecção de instrumentos de Percussão (Música)

Horário: 20h00

Show Musical – Pinduca e Banda

Horário: 20h45

Data: 11/06

Resultados de oficinas regulares:

Iniciação Teatral, Danças Folclóricas, Danças Urbanas, Reggae de Salão, Técnicas Circenses

Horário: 17h00

Espetáculo “Uma História das Histórias de Boi Bumbá” com a Atriz Ester Sá

Horário: 18h15

Espetáculo “Sonho Antigo” – Iniciação Artística

Horário: 19h

Resultado oficina Confecção de instrumentos de Percussão (Música)

Horário: 20h

Show musical – Banda Senta Peia

Horário: 20h45

Foto: Jader Paes / Agência Pará