Curro Velho apresenta resultados de oficinas em a Mostra de Dança e Inclusão

No próximo domingo (27), o Curro Velho, núcleo vinculado à Fundação Cultural do Pará (FCP), vai exibir a Mostra de Dança e Inclusão, às 17h30, no teatro do espaço. O espetáculo tem como objetivo mostrar os resultados das oficinas de dança inclusiva ao público. Com mais de 30 participantes, a apresentação inclui pessoas em cadeira de rodas, com síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA), hiperativos, dentre outros.

As danças foram coreografadas por Thays Reis, Kellen Melo e Jeniffer Soares, e possuem temáticas variadas. A mostra terá ainda convidados, como a Cia. Do nosso Jeito e a Fundação Pestalozzi. A Entrada é Franca.

As oficinas são importantes para promover o respeito e a cidadania, segundo a coreógrafa Thays Reis, técnica em Gestão Cultural na FCP, serão vários trabalhos apresentados relacionados à dança, dentro de gêneros como jazz, balé clássico, dança de salão e dança contemporânea.

Serviço

Mostra de Dança e Inclusão

Data: 27 de novembro de 2022

Horário: às 17h30

Local: Teatro do Curro Velho – rua Professor Nelson Ribeiro, 287, bairro do Telegrafo

Entrada franca

Foto Ilustração: Adobe