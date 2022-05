Curro Velho e Casa da Linguagem abre inscrições para oficinas de maio

Nesta quinta-feira (12) o Núcleo de Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem, por meio da Fundação Cultural do Pará, da início as inscrições para o novo modulo de oficinas deste mês de maio.

São 14 oficinas que serão ministradas de forma presenciais, que abrange as áreas de produção criativa, artes visuais, design, entre outras. As inscrições devem ser feitas na Secretaria dos Espaços Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem, até o dia 20 de maio.

As oficinas serão realizadas no período de 23 de maio a 10 de junho, e são gratuitas para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, mediante apresentação de comprovante de matricula no ato da inscrição. Já para os universitários, alunos de escolas particulares e demais pessoas será cobrada uma taxa de R$ 20 reais.

Foto: Reprodução /fcp.pa