Curro Velho e Casa da Linguagem abre inscrições para oficinas e workshop

Estão abertas as inscrições para oficinas e workshops ofertadas gratuitamente pelo núcleo de oficinas curro velho e casa da linguagem, na modalidade presencial e virtual de acordo com cada tema a ser ministrado.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará. São 20 opções de aprendizagem oferecidas nas áreas de artes visuais, produção criativa, fotografia e audiovisual, animação, artes cênicas, música e outros. As vagas são limitadas e serão realizadas até a sexta-feira (24).

Acesse o link e aproveite essa oportunidade: https://oficinasfcp.live/

Foto: Site atletis

Jornalista: Marina Moreira