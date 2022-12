Curro Velho já definiu a programação do Auto de Natal para esta semana

O Curro Velho, por meio da Fundação Cultura do Pará (FCP), começa a se preparar para realizar o Auto de Natal entre os próximos dias 16, 17 e 18 de dezembro, no bairro do Telégrafo, em Belém. A programação está prevista para acontecer às 18h30 e contará com apresentações teatrais e musicais que exibirão o resultado das oficinas de iniciação artística promovidas pelo espaço.

Ao longo dos três dias de evento, o público poderá conferir atrações como o espetáculo de natal “Folia dos Navegantes”, shows musicais, espetáculos de técnicas circenses e de dança, entre outras atrações.

Serviço:

Auto de Natal do Curro Velho

Período: 16 a 18 de dezembro

Horário: a partir das 18h30

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo



Programação completa



Dia 14/12

17h30 – Ensaio Geral Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”



Dia 15/12

17h30 – Ensaio Geral Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”



Dia 16/12

18h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

19h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

20h – Resultado de oficina, Espetáculo de Técnicas Circenses

20h30 – Resultado de oficina, Espetáculo de Dança

21h – Apresentação Show Musical

Dia 17/12

18h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

19h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

20h00 – Resultado oficina, Espetáculo de Técnicas Circenses

20h30 – Resultado oficina, Espetáculo de Dança

21h – Apresentação Show Musical



Dia 18/12

18h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

19h30 – Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

20h – Resultado oficina, Espetáculo de Técnicas Circenses

20h30 – Resultado oficina, Espetáculo de Dança

21h – Apresentação Show Musical

Foto: Ascom/FCP