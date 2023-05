Curro Velho promove 2ª Edição do ‘Entre Nós: Experiências Socioeducativas em Artes’

Na próxima quinta-feira (18), o Teatro do Núcleo de Oficinas Curro Velho, sediará a segunda edição do “Entre Nós: Experiências Formativas e Socioeducativas em Artes”. O projeto oferece experiências de caráter formativo e socioeducativo, e fará uma exposição de experiencia de pesquisa e produção musical.

A iniciativa foi criada este ano, e reuni profissionais na área da cultura para a troca de conhecimentos e uma conversa aberta com os alunos de oficinas regulares da Fundação e com interessados na arte paraense.

Essa edição contará com a participação do músico, professor e escritor paraense, Salomão Habbit, que possui mais de 40 anos de atuação profissional, é compositor de música erudita e regional paraense, e tem mais de 15 discos lançados.

De acordo com o idealizador do projeto, Ednaldo Brito, técnico em gestão cultural da Fundação Cultural do Pará, esta segunda edição será focada na música como assunto principal.

“Estamos trabalhando para que essa edição do “Entre Nós” seja tão exitosa quanto a primeira, pois acreditamos que o projeto pode seguir oferecendo ao público participante experiências formativas e socioeducativas pelo contato e o diálogo com os artistas mais destacados de nosso Estado”, destaco

Serviço

ENTRE NÓS

Convidado: Salomão Habib (músico, professor e escritor paraense)

Dia: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 15h às 17h

Local: Teatro do Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo, Belém – PA, 66113-075.

Entrada Gratuita

Foto: Divulgação