Curro Velho realizará workshop e oficinas sobre fotografia e audiovisual

Na próxima quarta-feira (28), o Núcleo de Oficinas Curro Velho, que integra a Fundação Cultural do Pará (FCP), realizará o workshop “Circuito Ensaio: Escrita de Projetos Autorais em Fotografia e Audiovisual”, via Google meet. E para os alunos inscritos, o projeto comtemplará com uma Sessão Lab.

O Circuito Ensaio tem por objetivo iniciar uma prática formativa complementar às oficinas regulares do Laboratório de Fotografia e Audiovisual do Curro Velho. Na ocasião os participantes irão aprender a organização das ideias na escrita de um projeto para participação em editais e, através da experimentação em práticas de discussão, produção, edição e montagem, pode ter uma prévia do desenvolvimento do projeto rascunhado e então amadurecer a escrita e execução do mesmo no futuro.

O workshop terá 5 aulas, com o artista e pesquisadores José Viana, que terá conversas virtuais com alunos, que serão convidados a partilhar seu processo de evolução na medida em que exercícios são sugeridos.

Sobre a Sessão Lab

Será um complemento para os alunos da primeira oficina, colocando a possibilidade de realizar coletivamente de leitura, produção, edição e montagem das imagens e ideias dos projetos autorais trabalhados durante o primeiro workshop. As práticas de laboratório ocorrerão sob a supervisão da equipe de servidores do Laboratório de Fotografia e Audiovisual do Curro Velho.

As aulas serão presencial, no Laboratório de Oficinas de Audiovisual do Curro Velho, no período de seis dias, e começará no dia 11 de julho.

As inscrições passarão por um processo de seleção guaida pelo pré-requisito de ter desenvolvido uma produção autoral em fotografia e/ou audiovisual, mesmo que inicial, será solicitado aos inscritos uma breve apresentação e mostra de produções já realizadas.

Serviço:

Workshop virtual “Escrita de projetos autorais em fotografia e audiovisual”

Período: 28/06,30/06,03/07,04/07 e 05/07.

Horário: 16h às 18h.

Local: Google Meet / Whatsapp.

Instrutor: com José Viana.

Pré Requisito: Ter desenvolvido uma produção autoral em fotografia e/ou audiovisual,

mesmo que inicial.

Sessão Lab

Período: 11/07, 12/07 e 13/07.

Horário: 15h às 18h.

Período: 18/07, 19/07 e 20/07.

Horário: Precisa de agendamento.

Locais: Laboratório de Fotografia e Audiovisual, Sala de oficinas [desenho e serigrafia] e

Mezanino, Curro Velho.

Instrutor: Servidores do Laboratório do Curro Velho.

Período de inscrições: de 16/06 a 23/06, serão ofertadas 15 vagas.

Para saber sobre as inscrições, clique aqui.

Foto: Divulgação