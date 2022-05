Curso capacita agentes do Samu para acolhida e transporte de pacientes psiquiátricos

A acolhida e o transporte de pacientes psiquiátricos são o foco do I Curso de Contenção e Imobilização, que segue até esta quarta-feira, 1° de junho, na sede da Guarda Municipal de Belém (GMB). Realizado em parceria pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e GMB, a qualificação faz parte das ações da Prefeitura de Belém para a melhoria da assistência em saúde mental no município.

Participam do curso 15 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que atuam diretamente no atendimento de chamadas e resgate de pacientes. O condutor de viaturas Joberth Estilete diz que é a oportunidade de aprender mais para oferecer o melhor serviço à população.

“É um projeto-piloto, com a primeira turma recebendo esse tipo de treinamento. Conhecimento é algo que ninguém tira de você e que vem para somar. Já fazemos a avaliação do cenário e, agora, estaremos preparados também para lidar melhor com essas pessoas. É uma qualificação que vai beneficiar não só a nossa equipe, mas também o paciente e sua família, pois é para eles que atuamos”, disse.

Aprendizado

A ideia é que o curso seja estendido a todos os profissionais do Samu, em uma parceria que vai levar benefícios também para o serviço hoje prestado pela GMB.

“Esse treinamento em contenção e imobilização de pessoas em crise mental dura três dias. É um aprendizado mútuo. Nossos agentes receberão, em breve, uma capacitação em primeiros-socorros que será ministrada pelos profissionais do Samu”, observou o guarda municipal Eder Melo.

Para Mário Moraes, integrante do Samu, com o curso o atendimento de pacientes em emergências de saúde mental dará um salto de qualidade.

“Hoje é uma missão do Samu transportar esses pacientes às unidades especializadas. Com esse treinamento nossos agentes ficam mais preparados e podem oferecer uma assistência mais qualificada”, frisou.

Humanização

O atendimento mais humanizado e que garante a integridade tanto de profissionais quanto de pacientes é um dos objetivos da iniciativa, segundo o diretor de Urgência e Emergência da Sesma, Jorge Faciola. É mais uma da série de ações implementadas pela Prefeitura de Belém no aprimoramento da rede de assistência em saúde mental.

“Tendo em vista o número de surtos psicóticos que vêm ocorrendo neste período de pandemia, a prefeitura decidiu adotar um novo protocolo para atendimento desses casos. Nesse intercâmbio entre as instituições, a Guarda, por meio do Núcleo de Ensino, está passando um curso de contenção e imobilização. Para melhor atender à população, nossos agentes precisam estar bem preparados”, concluiu.Texto:

Luiz Carlos Santos