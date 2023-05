Curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva será realizado em Bujaru, nordeste do Pará

Pela primeira vez a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promove o Curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva. O curso acontecerá em São Caetano de Odivelas, e tem o objetivo de capacitar pessoas para atuarem na atividade de turismo de pesca e fortalecer esse segmento do turismo no estado do Pará, já que o mercado da pesca esportiva movimenta consideravelmente a economia no Brasil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até está quarta-feira (17) no Centro Cultural de São Caetano de Odivelas – Avenida Floriano Peixoto, S/N. Ao todo serão ofertadas 50 vagas, o curso terá dois módulos, sendo o primeiro voltado para o atendimento do condutor com o pescador e o segundo voltado para teoria e prática e o uso de técnicas especificas para o segmento da pesca esportiva. A capacitação ocorre no período de 22 a 25 de maio, das 18h às 22h.

O curso vai abordar temas como; conceitos de pesca esportiva e turismo de pesca esportiva, biologia de peixes esportivos, ecologia, petrechos de pesca esportiva, pesque e solte (boas práticas) e entre outras.

As próximas turmas estão previstas para acontecer em Salinópolis em junho e em Oriximiná em julho desse ano.

Para mais informações sobre inscrições ligue para o 993604743

Foto: Adobe Reprodução