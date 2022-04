Curso de Formação Continuada é oferecido pela Prefeitura de Ananindeua a Guardas Municipais

A prefeitura de Ananindeua realizou no último dia 6, o Curso de Formação Continuada da Segurança Municipal: Lei Maria da Penha e a Humanização no Atendimento, que aconteceu no auditório da Universidade da Amazônia e contou com a participação das guarnições dos municípios de Belém, Marituba e Castanhal, e dos Policiais Militares do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM) de Ananindeua.

O intuito da prefeitura é humanizar o combate à violência contra a mulher, e melhorar o atendimento dos serviços prestados às mulheres vítimas de violência, além de promover a leitura humanizada da lei federal, com ênfase sobre os procedimentos e encaminhamentos no atendimento sem (re)vitimização.

O curso foi coordenado pelas Secretarias Municipais da Mulher (SEMMU) e de Segurança e Defesa Social (SESDS), em parceria com o Fórum de enfrentamento de Violência as Mulheres e a Unama. A Secretária da Mulher, Leila Márcia pontuou sobre a necessidade do curso: “O combate ao feminicídio tem sido uma das maiores metas que a prefeitura de Ananindeua tem desenvolvido. É necessário esse compromisso. Assim, inserimos no município a Patrulha Maria da Penha, do treinamento ao atendimento, articulando as parcerias entre a guarda municipal e a polícia militar. Agora, temos um veículo caracterizado para que a gente consiga inibir a violência contra as mulheres, garantindo um atendimento período a elas”.

O Governo do Estado entregou a Guarda Civil Municipal uma Viatura que será exclusivamente para o atendimento de mulheres. A implantação do programa é alinhada a Patrulha Maria da Penha e foi iniciado em setembro do ano Passado, após assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica entre e Prefeitura e o Tribunal da Justiça do Estado do Pará (TJPA). O termo prevê a visita periódica feita a casa das vítimas com medida protetiva por policiais três policiais militares e três guardas municipais, sendo pelo menos uma do sexo feminino para que as mulheres atendidas se sintam acolhidas.

Participam do programa Patrulha Maria da Penha, que foi idealizada pelo Tribunal de Justiça, por meio do projeto Laços de Ouro, o Ministério Público do Estado do Pará, Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Civil, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Prefeitura Municipal de Ananindeua, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU), Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesds), Procuradoria Especial da Mulher de Ananindeua e ParáPaz Mulher.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Agência Ananindeua

Imagens: Leandro Santana