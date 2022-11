Curso de Formação prepara candidatos de concurso

Um total de 39 candidatos do Concurso Público nº 004/2019 da Guarda Civil Municipal de Ananindeua (GCM), continuam na batalha pelo tão sonhado cargo efetivo no setor público. Os candidatos chegaram na segunda e última etapa do certame, que é o Curso de Formação, sendo a primeira fase ministrada pela Escola de Governança Pública de Ananindeua (EGPA) e a segunda, pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP.



A primeira etapa do concurso contou com Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Teste de Avaliação Física – TAF, Avaliação Psicológica, Avaliação Antropométrica e Médica e ainda, Investigação de Antecedentes Pessoais. O Concurso Público está sendo acompanhado pela da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.



“Estamos acompanhando todo esse processo de realização do certame, com respeito e lisura. Essa segunda etapa traz módulos realizados pela Escola de Governança Pública de Ananindeua (EGPA), que vai fortalecer ainda mais o conhecimento desses candidatos. Isso representa uma inovação no certame. Também no período de instrução e treinamento, os candidatos recebem bolsa de estudo mensal equivalente a um salário mínimo até a conclusão dessa etapa. É um auxílio que contribui para que os candidatos possam se dedicar tranquilamente ao curso de formação e concluí-lo com excelência. Sei também que a dedicação de cada um é o que vai fazer a diferença”, disse o Secretário Municipal de Administração, Thiago Matos.



Na etapa do Curso de Formação, os candidatos passam por aulas teóricas e de exercícios práticos, como é o caso da ordem unida, que trabalha a exatidão na execução dos movimentos habituais de marcha, parada ou reunião dos componentes de uma tropa. Esse tipo de formação condiciona o militar a ser o mais proficiente possível.



“O curso de formação está sendo uma experiência única, os professores e instrutores muito bem qualificados e experientes em suas áreas, a estrutura, organização, planejamento do curso em módulos, tudo bem feito. Estou me dedicando bastante, principalmente quanto a disciplina e a dedicação, que o curso exige. Tenho certeza que sairei preparado para os desafios que a segurança pública do município irá impor. Será uma honra e um sonho servir a sociedade”, ressalta o candidato Luciano Jr.



Fiscalização e Controle de Tráfego foi um dos módulos ofertados na 1ª fase do Curso de Formação, representando uma inovação no processo de formação dos futuros Guardas Municipais. De acordo com o professor Manoel Soares Pinheiro Junior, que possui vasta experiência em gestão e mobilidade em trânsito, o curso preparou o candidato para atuar em cooperação com as demais polícias, na proteção do patrimônio público e dos moradores do município, já que o trabalho será feito, em alguns momentos, em conjunto.



“Como os Guardas Civis Municipais atuam em várias frentes de trabalho, eles serão um suporte a mais nas operações da segurança pública e para isso precisam entender a legislação de trânsito. No curso, abordamos as temáticas essenciais como legislação, engenharia, educação, fiscalização e operação. Os candidatos entenderam na prática como posicionar e conduzir as viaturas, a atenção e o cuidado dentro e fora da base, entre outras técnicas de trânsito e abordagens. Todas essas questões fazem parte da preparação de agentes de segurança pública”, enfatiza o professor Manoel Soares, especialista no tema.



Como parte do curso de Fiscalização e Controle do Tráfego, os candidatos tiveram a oportunidade de visitar e conhecer o trabalho realizado pelo Centro de Controle de Ananindeua, denominado Guardião, localizado na sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran).



“Eu já estive no lugar que eles estão hoje. Estar à frente da segurança pública é preciso ter olhar atento, ter expertise, ter disciplina e postura diante das situações que vão aparecer. É um trabalho em equipe e nós vamos estar juntos nessa missão. Esse espaço de controle e fiscalização também será de utilidade deles. O Guardião funciona como uma central de monitoramento do município através de câmeras de fiscalização de trânsito. O espaço vai integrar os serviços de segurança de Ananindeua que vai auxiliar o trabalho da Guarda Civil Municipal e Defesa Civil”, disse o secretário da Semutran, Thalles Costa Belo.



A experiência atraiu olhares curiosos dos candidatos e muitas perguntas sobre o funcionamento do espaço. Nayara Barros é candidata e está aproveitando para absorver todo o conhecimento no curso de formação. “Estou super confiante na aprovação, ansiosa para contribuir e poder colocar em prática os conteúdos teóricos e de vivência, como o mostrado pelo Secretário Thalles, aprendidos nas aulas durante a execução da atividade como uma GCM. Também estou muito satisfeita quanto ao suporte e administração que a EGPA e a GCMA têm dado na realização dos módulos. A excelência na escolha dos instrutores dos módulos e o de Ordem unida tem sido de grande valia para nossa formação”, disse a candidata Nayara Barros.

Atualmente, a Guarda Civil Municipal possui 140 servidores que atuam em várias frentes de trabalho por meio do Patrulhamento de policiamento ambiental, Motopatrulhamento Rondan, Grupamento Tático Romu, Grupamentos de Serviço Ordinário e de Inspetoria Regional, além da Patrulha Maria da Penha e Projeto Anjos da Guarda.



Imagens: PMA