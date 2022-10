Curso de Inglês Voluntariado Alcoa e UFOPA é realizado em Juruti, no sudoeste do Pará

Promover o ensino da Língua inglesa e interagir com o meio acadêmico. Essa é a proposta do “1° Programa de Instrução Voluntária de Inglês em Grupo para Acadêmicos”, promovido pela Alcoa e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Campus de Juruti. Ao todo, 26 alunos que estão concluindo o curso de graduação, terão oportunidade de ter aulas com profissionais da Alcoa.



“Os profissionais que vão ser inseridos no mercado de trabalho precisam muito dessa capacitação em inglês. A gente sabe, principalmente, nessa atividade de mineração, que a realidade exige muito a qualificação da linguagem tendo este requisito básico. Com este curso, temos uma oportunidade muito boa para os alunos de graduação da UFOPA. Espero que seja proveitoso para todos os alunos e a gente agradece a Alcoa e toda a parceria que tem realizado para atender mais uma demanda da comunidade e dos alunos de Juruti”, destaca Rafael Silva, Diretor do Campus da UFOPA em Juruti.



O projeto teve seu plano piloto desenvolvido em 2018, quando a Alcoa realizou um curso de treinamento e capacitação com alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Para 2022, a ideia foi expandir as atividades ofertando curso básico por meio de aulas com profissionais da empresa que fazem parte do setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D Alcoa) ligado ao Departamento de Recursos Humanos da Alcoa Juruti Os profissionais darão o apoio pedagógico e logístico em parceria com a direção da universidade, multiplicando o conhecimento. Serão 18 instrutores e cada um será responsável por ministrar 2 aulas, sendo um rodízio, com aulas previstas até abril de 2023.



“Este ano, toda a equipe resolveu expandir esse projeto em parceria com a UFOPA e fomos bem recebidos. A gente sabe que agrega bastante valor para os alunos. Estamos felizes por ter iniciado, e agora é uma aventura com os nossos professores voluntários que são funcionários da Alcoa e que também são alunos do nosso curso de inglês interno. Estamos multiplicando conhecimento”, ressalta Eduardo Ávila, Consultor de Inglês da Alcoa e que vai participar as atividades. Para Beatriz Costa, Analista de Treinamento da Alcoa, o relacionamento com a universidade é uma forma de estreitar os laços com foco no desenvolvimento social e o curso demonstra o compromisso de sustentabilidade e responsabilidade social da mineradora com Juruti.



“Trazer os alunos do programa de inglês para a sala de aula para compartilhar seus conhecimentos e proporcionar essa troca entre o instrutor voluntários e os alunos da Ufopa, reforça nosso compromisso de desenvolver as pessoas”, evidencia Beatriz.



Segundo Lorena Herrera, gerente de ABS, a Alcoa é uma multinacional extremamente reconhecida e vem construindo em Juruti uma relação aprendizado com a comunidade e o curso é um bom exemplo. Natural do Chile, mas radicada no Brasil, Lorena aprendeu o português e em seguida o inglês. Ela pretende compartilhar com os alunos as experiências e

os desafios de se aprender um novo idioma.



“É um desenvolvimento dessa turma que está começando no inglês e um desenvolvimento nosso também, pois a gente aprende ensinando. O inglês já é uma segunda língua que eu tenho que aprender, eu vim para o Brasil com 8 anos, sou de Santiago do Chile e sei quais são os desafios de falar uma língua estrangeira e partir para o processo de aprendizagem, absorção e entendimento da cultura. É uma oportunidade ímpar poder mostrar esse caminho para as pessoas”, conclui Herrera.



Imagem: Ascom/Alcoa