Curso de Operações Especiais da PM do Pará é referência nacional

A Polícia Militar, por meio do Departamento Geral de Educação e Cultura (Degec) e Comando de Missões Especiais (CME), realizou na tarde desta quarta-feira (4) uma solenidade militar em alusão à aula inaugural do 3° Curso de Operações Especiais (3° Coesp), edição 2021.

A cerimônia ocorreu no Quartel do Comando-Geral (QCG), em Belém, e contou com as presenças do secretário Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup); do comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, e dos titulares do Estado-Maior Geral (EMG), Departamento Geral de Operações (DGO), CME e DGEC.

O 3° Coesp será coordenado pelo Batalhão de Operações de Polícias Especiais (Bope), unidade que integra o CME, e funcionará em regime de internato, com instruções regulares no período matutino e vespertino, podendo haver instruções no período noturno.

Aprimoramento – Foram selecionados 28 policiais militares, sendo 10 da Polícia Militar e 16 de outros estados, além de um bombeiro militar e um policial rodoviário federal, para participarem do curso, que visa promover a capacitação e o aprimoramento técnico para o desempenho das atividades que exijam especializações e doutrinas relativas às operações especiais.

Com carga horária de 1.490 horas/aula, o curso começou na última segunda-feira (2), com previsão de término em novembro, com 28 disciplinas, entre as quais Direitos Humanos, Assalto Tático, Gerenciamento de Crises e Técnicas de Negociação, Operações de Inteligência e Segurança Policial, e Tiro Policial de Precisão.

“O Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Pará é uma referência em todo o Brasil. Temos participantes do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, graças aos investimentos realizados pelo governador Helder Barbalho e coordenados pela Segup”, frisou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

O secretário Ualame Machado destacou a importância da atuação técnica do Bope em operações de alto risco e os principais investimentos na PM. “Cientes da capacitação técnica das nossas tropas especiais, não mediremos esforços para concluir a aquisição de 17 caminhonetes cabine dupla, blindadas. Além disso, haverá investimentos ainda maiores na corporação, principalmente nas áreas de inteligência, logística e tecnologia”, garantiu o titular da Segup.

Texto: Josuelton Chagas – Ascom/PM

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará