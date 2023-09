Curso de Pedreiro de Alvenaria é esperança de emprego para 15 participantes de três bairros

Iniciado há uma semana, pela Prefeitura de Belém, o curso de Pedreiro de Alvenaria aumenta a expectativa dos participantes em conseguir um emprego melhor remunerado. O curso acontece por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), em parceira com o Serviço Nacional da Indústria (Senai).

Participam 15 moradores dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, beneficiados pelo Projeto Social do Promaben.

“É uma oportunidade de empregabilidade que eles têm que agarrar com unhas e dentes. Com esse curso eles também podem ser empreendedores, profissionais capacitados, qualificados”, afirma o arquiteto e urbanista Paulo César dos Santos Teixeira, que ministra o curso. Ele elogiou o empenho e o comprometimento dos participantes.

Opotunidade de melhorar de vida

Para o servente de pedreiro Augusto César da Costa Sales, 42, morador da Condor, é uma oportunidade de melhorar o salário com a mudança de categoria para pedreiro. “Eu tenho a esperança de sair daqui formado, mudar de emprego e ganhar mais”, afirmou Augusto.

“Minha esperança é de conseguir emprego nesta profissão”, afirma Andrea Menezes, 37, moradora do bairro do Jurunas, que está desempregada. O curso, segundo ela, é “muito bom, as aulas estão sendo muito aproveitadas: primeiro, a gente está tendo o conhecimento teórico; aí passaremos à parte prática”.

Curso gratuito

As aulas acontecem das 13h às 17h, no Senai Getúlio Vargas, no bairro do Marco. O curso terá duração de dois meses e é oferecido gratuitamente pela Prefeitura para moradores da área de influência do Promaben. Uma nova turma do curso de Pedreiro de Alvenaria já está sendo programada.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Promaben