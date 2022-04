Curso forma 32 jovens garçons para o competitivo mercado de trabalho

Um grupo de 32 jovens de ambos os sexos foi lançado ao mercado de trabalho nesta segunda-feira, 11, depois de passar pelo curso de qualificação de garçons promovido pelo Instituto Amigos do Bem, em convênio com a Cáritas, núcleo da Paróquia São João Paulo II, no bairro do Souza, em Belém. O curso teve duração de três dias com 12 horas de carga horária.



Segundo o professor/instrutor Fábio Rodrigo Souza do Nascimento, que é supervisor de atendimento da Assembleia Paraense, o pessoal ora qualificado está preparado para o mercado de trabalho. “Na verdade, são jovens que precisam trabalhar. Eles são pessoas comuns, simples, que têm o acompanhamento do Instituto. Não se trata de pessoas da área de risco de vulnerabilidade. São pessoas que precisavam de um empurrão, de uma profissão que agora elas já têm”.



Ainda segundo Fábio Rodrigo, esta é a primeira turma de 2022, que se formou graças ao empenho do Instituto Amigos do Bem com apoio da Cáritas, da Paróquia São João Paulo II e das senhoras da comunidade, nas pessoas de dona Ana Cristina e de dona Nailza Melo, que contaram com o apoio do Pároco, o Padre Paulo Vitor, na cessão do espaço onde o curso foi ministrado nos 5, 6 e 7, com direito a certificado de participação.



Fábio Rodrigo explicou que ministrou no curso aulas de atendimento, como servir, as formas de servir não apenas alimentos como bebidas, além das noções de higiene e de apresentação a quando da atividade no trabalho propriamente dito. “Nossos novos garçons não tinham profissão, não tinham conhecimento algum. Parece uma coisa simples, mas não é, tem toda uma técnica, um jeito e quem não se prepara, não consegue avançar, porque este é um mercado muito competitivo e não está nada fácil uma vaga de emprego nessa área”, acentuou.

Imagem: Divulgação