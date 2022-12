Curso inédito de formação em saúde mental capacita integrantes do Conselho Municipal de Entorpecentes

A Prefeitura Municipal de Belém, iniciou, na tarde desta quarta-feira, 30, o curso inédito de Formação em Políticas de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, voltado aos conselheiros do Conselho Municipal de Entorpecentes (Comen) e entidades e membros que fazem parte da rede de proteção e acolhimento.

Essa capacitação ocorre em seis módulos e visa atualizar eampliar o conhecimento e as habilidades dos profissionais, entidades e voluntários, que trabalham com as políticas públicas sobre drogas.

A aula inaugural foi realizada na sala de aula da Faculdade Estácio, no bairro de Nazaré. O evento teve a participação dos 16 membros do Comen e de órgãos governamentais e não governamentais, que atuam no âmbito da saúde, educação, segurança e sociedade civil organizada, ligados à política de prevenção, fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e substâncias análogas.

“É muito importante capacitar os conselheiros e manter a atualização, visando um preparo de excelência e garantindo serviço de qualidade às comunidades terapêuticas e, consequentemente, aos assistidos”, declarou o presidente do Conselho Municipal de Entorpecente, inspetor da Guarda Municipal de Belém, Wesley Miranda, que presidiu a abertura do evento.

Wesley Miranda destaca, ainda, que o conteúdo da capacitação foi organizado pelos membros e parceiros da rede de proteção.

“Após a eleição e o início dos trabalhos, verificamos, durante as visitas, a necessidade de informações, aprimoramento e treinamento para alinhar as ações juntos às Comunidades Terapêuticas (CTs)”, concluiu o presidente.

A programação seguiu com a facilitadora Marilda Couto, que é psicóloga, especialista em saúde mental e mestre em psicologia clínica e social. Ela iniciou o 1° modulo, com o tema Conceitos sobre politicas públicas e legislação vigente sobre saúde mental, álcool e outras drogas, no qual abordou os avanços e retrocessos das políticas e leis sobre saúde mental e drogas no Brasil, cuidados e direitos humanos.

A conselheira do Comen, Iraneide Girard, participante do curso e atuante como voluntária na Ong Amor Exigente, falou sobre a expectativa para o início do curso, que contribuirá para um bom desempenho das funções.

“É de suma importância essa capacitação, para qualificar e garantir que os conselheiros tenham o devido preparo humanizado. As leis e normas se renovam e se alteram. Para isso, os conselhos têm que estar preparados para essas mudanças”, disse.

Estiveram presentes na aula inaugural, representantes do Ministério Público, do Gabinete de Gestão Integrada e das diversas secretarias municipais e estaduais.

Comen

O Conselho Municipal de Entorpecente tem como principal finalidade fortalecer o programa e estabelecer diretrizes, além de propor políticas municipais de prevenção ao uso de entorpecentes.



A programação segue até o dia 16 de dezembro.

05/12/2022

Local: Faculdade Estácio (Av. José Malcher)

13h30

Módulo 2 – O Papel do Conselheiro: Parâmetros Técnico e os Instrumentais para atuação.

Facilitadora: Ana Chamma

06/12/2022

Local: Faculdade Estácio (Av. José Malcher)

13h30

Módulo 3 – O sujeito, os contextos e a abordagem psicossocial: da Epidemiologia do uso de drogas no Brasil à reintegração social.

Facilitador: José de Arimatéia Reis

07/12/2022

Local: Faculdade Estácio (Av. José Malcher)

13h30

Módulo 4 – Promoção de saúde e prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas. CH: 04h

Facilitadora: Ester Sousa

15/12/2022

Local: UNINASSAU (Quintino)

13h30

Módulo 5 – O trabalho comunitário e a construção de redes de cuidado e proteção

Facilitador: Paulo Peixoto

16/12/2022

Local: UNINASSAU (Quintino)

13h30

Módulo 6 – O Uso de Álcool e outras Drogas e Diretrizes para Tratamento e Cuidado em Rede. CH: 04h

Facilitador: Márcio Belloc

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém