Curso trata da qualificação para atender quem precisa de apoio na luta contra as drogas

O auditório João Batista do Palácio Cabanagem da ALEPA recebeu nesta sexta (05), iniciado pela manhã, o “Curso Conhecer para Tratar”, dirigido aos profissionais da Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Pará, como parte da programação da 3ª Semana Estadual de Conscientização da Juventude na Prevenção ao uso de Drogas. Os profissionais presentes foram de 60 comunidades terapêuticas de diversos municípios de regiões do Estado, que trabalham com mais de 3000 jovens.

A realização da Semana é uma determinação contida na Lei Estadual 101/2020, de autoria do deputado Fábio Freitas (Republicanos), presidente da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, que coordenou toda a programação realizada pelo Poder Legislativo do Estado do Pará, com a realização de torneios de futebol com jovens em situação de vulnerabilidade, uma Sessão Solene e uma Audiência Pública com a Rede Estadual de Ensino, no dia 04 de novembro, data alusiva ao Dia Estadual da Juventude do Pará.

Palestras – Na primeira exposição dentro do Curso “Conhecer para Tratar”, o assistente social Mauricio Landre, especialista em Dependência Química e Mindfulness pela UNIFESP, procurou trabalhar os conceitos sobre dependência por uso de substancias e as organizações das comunidades terapêuticas, definindo ainda o perfil dos frequentadores, métodos de abordagem, funcionamento das casas CTs e adequação do servir as condições ao candidato em suas necessidades para se recuperar das drogas.

Landre citou uma definição de Ronaldo Laranjeira, de que a dependência química é uma doença crônica e recidivante, em que o uso continuado de substancia psico-ativas (SPA) provoca mudanças na estrutura e funcionamento do cérebro. Laranjeira é psiquiatra e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e é Ph.D em Dependência Química na Inglaterra.

Para o Landre, que é ainda Coordenador dos Cursos da FENACT – Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas, a perspectiva do quadro de disfunção e/ou de perturbação que os indivíduos apresentam é de pessoas que estão em uma vida em crise; com incapacidade de manter a abstinência; apresentando disfunção social e interpessoal; e um completo estilo de vida antissocial. A partir deste diagnósticos, o expositor foi definindo o problema, detalhando os conceitos.

Na sua exposição ele demonstra que uma vida em crise é definida a uma pessoa que não consegue mais ter rotinas, atividades; manter a higiene e cuidados pessoais; manter sua vida financeira e/ou estudos; com a incapacidade de manter a abstinência por causa de suas emoções, pensamentos; não manter mais amizades e fissura devido à ausência das substancias entorpecentes abstinência; a disfunção emocional, social e interpessoal, devido a manutenção das crises, raiva, culpa, ciúmes; e sobre o estilo de vida antissocial, de uma pessoa que não tem respeito as regras, obedecer rotinas, horários e estabelecer diálogos saudáveis.

Acolhimento – Durante a tarde, a programação continuou com a palestra “Acolhimento dentro de uma comunidade terapêutica”, com Enília Sá, que atua há 14 anos no Projeto de Resgate e Inclusão Social – comunidade terapêutica de Parauapebas.

Segundo ela, esse primeiro contato para recepcionar o dependente químico que precisa de ajuda é fundamental para definir o sucesso ou não desse atendimento. “Nosso público é formado principalmente por pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, com laços familiares rompidos e que, muitas vezes, não querem ser tratados. São pessoas que necessitam de um acolhimento de conscientização e sensibilização”, explica Enília. “É importante que ele se sinta bem no ambiente da comunidade terapêutica, para que o dependente químico tenha vontade de permanecer, com segurança e confiança, para dar continuidade ao tratamento”, avalia.

“Esse acolhimento precisa ser qualificado, com escuta e empatia, para que tenhamos uma boa base para definir como tratar aquela pessoa e resgatar sua identidade, as relações familiares e dar condições de ser novamente um cidadão produtivo na sociedade”, conclui.

A importância da organização das comunidades terapêuticas em federações foi o tema da apresentação feita pelo presidente da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, Célio Barbosa.

“Essas federações trabalham com a formação das comunidades terapêuticas, fortalecendo a organização delas de acordo com o que é determinado pela legislação em vigor no Brasil”, explica ele. “Essa organização se reflete na qualidade do atendimento prestado aos dependentes químicos assistidos nas instituições, principalmente sobre a intermediação junto ao Poder público, para ter acesso aos recursos públicos disponíveis, para receber as doações de bens que são apreendidos do narcotráfico, com a finalidade de prestar assistência social”, afirma Célio Barbosa.

A estrutura das comunidades terapêuticas devem funcionar como empresas, mas sem fins lucrativos, garante ele.

Programação:

No Sábado (06), a 3ª Semana Estadual de Conscientização da Juventude na Prevenção ao uso de Drogas continua com atividades na Estação Gasômetro, levando a cultura Hip Hop, com Break Dance e outros ritmos. No domingo (07), será realizado no Centur o Comic Pará Fest, com stands para exposição de trabalhos de Guiks, Nerds, Mangás e Animes.

O evento tem apoio do governo do Estado do Pará, através Das Secretarias de Educação, Cultura, Policia Militar, Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, Esporte e Lazer, Tribunal de Justiça do Estado, Ordem dos Advogados do Estado do Pará, Fundação Cultural – FUNCAP, Associação Polo Produtivo do Pará, Federação das Comunidades Terapêuticas e demais organizações não governamentais AntiDrogas/Pará.

Para o deputado Fábio Freitas, a realização da Semana foi muito especial. “Foi uma alegria imensa ver este público aqui, porque a cada olhar das pessoas que estão ali (sentadas na plenária) representam 20, de 30, de 50, de 100 jovens que querem sair das drogas”, registrou com emoção o parlamentar, que já foi um dependente químico, mas que hoje, além de recuperado, desenvolve um trabalho voltado a recuperar outras pessoas, outros jovens.

Reportagem: Carlos Boução e Dina Santos.

Foto: Ozeas Santos (AID/Alepa)/ Daniel Vilhena (AID/Alepa)