Cursos de floricultura, jardinagem e paisagismo são ofertados pela Prefeitura de Santarém

A demanda por especialistas em paisagismo está em alta, mas a oferta de profissionais não está acompanhando essa necessidade de mercado. Pensando nisso, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nova República, realizou o Curso de Floricultura, Jardinagem e Paisagismo, em parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Participaram das oficinas 17 usuários. João Guimarães, 41 anos, contou sobre o conhecimento adquirido.

“Isso foi muito proveitoso pra mim, aprendi a manusear as plantas e como uma primeira experiência foi maravilhoso. Agora vou colocar em prática e executar da forma mais exata possível.”, disse.



Para Lucilene Araújo, 35 anos, o aprendizado será aplicado até mesmo dentro de casa.

“Fui inscrita no grupo de mulheres e esse é o primeiro curso que eu participo. Aprendi muitas técnicas que vou poder usar até mesmo com as minhas plantas, aprendi e agora vou aplicar naquilo que eu gosto.”, contou.



O curso foi ministrado pela Engenheira Agrícola e instrutora do Senar Adervânia Melo. “Colocamos pros alunos a forma correta de fazer a beleza do jardim, colocando a beleza das flores com a paisagem. Eles aprenderam a fazer acusação, podar e dar sustentabilidade desse jardim.”, destacou a instrutora.



“Essas oficinas trazem aos nossos usuários inúmeros benefícios. As famílias que são acompanhadas pelos serviços da assistência vivenciam diversas situações de vulnerabilidade social, logo, momentos como estes, possibilitam o resgate da autoestima, o fortalecimento dos vínculos, desenvolvem suas potencialidades e ainda geram renda. É possível ver a entrega e a emoção que os nossos usuários apresentam durante as oficinas, logo, sabemos da importância para as suas vidas.”, ressaltou a secretária de Trabalho e Assistência Social, Sandra Santana.

OS CURSOS

A floricultura envolve em sua cadeia produtiva uma série de profissionais e direcionamento para seus produtos, pois tanto poderá ser cultivado flores que atendam a demanda de amantes da jardinagem, quanto as flores de corte para comercialização pelas floriculturas ou ainda para utilização em vasos.

O paisagismo é o projeto de criação de ambientes completos, com foco em toda a experiência. Trata-se de uma mudança na paisagem, não somente na vegetação. Por isso, envolve o cuidado com a escolha das plantas, dos elementos construtivos, dos sistemas de iluminação e outros detalhes.



Já a jardinagem inclui as técnicas adotadas para fazer a conservação e a manutenção dos jardins. Nesse trabalho são verificados os cuidados necessários no plantio e na adaptação das plantas ao ambiente, o que inclui os períodos de irrigação e de poda, por exemplo.



Imagem: Ascom/PMS