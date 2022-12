Cursos de informática disponibilizados pela Prefeitura de Belém promovem inclusão e qualificação digital

O programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, chega ao fim do ano de 2022 com 165 vagas ofertadas e 137 alunos concluintes dos cursos da área de informática. Ao todo, o programa gratuito, operacionalizado por meio do Banco do Povo de Belém, contabiliza 1.025 inscritos e 923 concluintes (previsão) em cursos de variadas áreas, desde que foi instituído em junho de 2021.

Novas vagas

Para 2023 serão abertas inscrições para mais 165 vagas nos cursos de Informática Básica, Excel e Manutenção de Notebooks, que ocorrerão nos meses de janeiro e fevereiro. Os cursos da área de informática são ministrados em contrato firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com a emissão de certificados com validade em todo o território nacional.

Ao todo, em 2022 foram realizadas cinco turmas de Informática Básica e quatro de Excel, sendo que apenas uma de Informática Básica ainda está com as aulas acontecendo.

Mudança de vida

Valdeci Carmo, de 60 anos, do bairro da Pedreira, conta que não conhecia nada dessa área. “Não sabia nem mexer no celular. Dei um salto muito grande”, afirma. Ele é um dos 11 alunos da turma de Informática Básica que encerrou as aulas na última segunda-feira, 19.

Valdeci voltou pra sala de aula após 38 anos sem estudar. “Achei o curso muito bom. Na sala de aula tive integração com os jovens, uma galera legal e um professor fora de série. Foi muito importante pra mim, muito importante para a minha vida”, comemora.

Outra aluna da mesma turma, Clara Souza, de 24 anos, do bairro da Cremação, afirma que “o aprendizado foi sensacional”. O objetivo dela foi melhorar o currículo com o conhecimento que já possui de auxiliar administrativa.

O curso de Informática Básica teve a duração de 160 horas-aula que foram cumpridas em dois meses, com aulas de segunda a sexta-feira.

Melhoria profissional

Já Lúcia Maria Almeida, de 57 anos, do bairro da Sacramenta, está entre os 14 alunos que finalizaram Excel no último dia 15. Ela destaca que o aprendizado vai ser importante para a administração do negócio de fabricação de roupas de pets que possui. “Eu trabalho como designer, costureira, modelista e figurinista. Preciso fazer as tabelas no Excel para (calcular) estoque de materiais, pagamentos, quanto vou cobrar… Vai me ajudar a ser mais ágil e rápida. Muito útil. Adorei o curso. Vim com o objetivo e concretizei. Estou muito feliz”, contou.

O curso de Excel teve duração de 60 horas-aula cumpridos em dois meses com aulas duas vezes na semana.

“É bom ver a evolução deles, a integração entre si e o desenvolvimento das habilidades no computador”, destaca o instrutor de Informática Básica do Senac, Felipe Monteiro.

Tecnologia no topo do ranking

Os cursos da área de informática foram os mais procurados no programa Donas de Si, em 2022, aponta a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão.

“Muitas pessoas que procuram vaga no mercado de trabalho almejam melhorar o currículo com os cursos de Informática Básica e Excel, que podem sair caro se for pagar do próprio bolso. Mas o papel fundamental do Banco nesse processo, tem sido a superação da exclusão digital com o atendimento de alunos que, muitas vezes, não sabem nem ligar um computador, que é uma ferramenta fundamental para o homem da atualidade”, afirma Georgina.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco do Povo