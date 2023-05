Cursos de junho da Escola de Governança estão com inscrições abertas

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) abriu as inscrições para três cursos que serão ofertados durante o mês de junho. Todas as capacitações serão realizadas de maneira presencial, na capital paraense: as turmas da manhã, no prédio do Centur (Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Nazaré) e as turmas da tarde, na Faculdade Estácio (Avenida Governador José Malcher, nº 1148).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Escola (egpa.pa.gov.br) e os servidores de férias ou licença-prêmio devem encaminhar a publicação da licença ou férias para egpa.inscricao@gmail.com.

Os cursos livres, de vinte horas, são ofertados mensalmente para os servidores públicos estaduais e municipais, desde que o acordo de cooperação esteja vigente com a Escola de Governança. A listagem de acordos vigentes está disponível no site da Escola.

Confira a grade de cursos:

19 a 23/06/2023

08h às 12h – Lei de Licitação e Contratos: Nº14.133. (Avenida Gentil Bittencourt, nº 650)

08h às 12h – Objetivo e Desenvolvimento Sustentável (ODS 17) na Gestão Pública (Avenida Gentil Bittencourt, nº 650)



26 a 30/06/2023

14h às 18h – Noções de Direito Previdenciário (Avenida Governador José Malcher, nº 1148)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes/Ag Pará