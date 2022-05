Cursos de qualificação artística estão sendo ofertados nas UsiPaz pela Fundação Cultural

A Fundação Cultural do Pará, está ofertando diversas oficinas de qualificação na área das artes por meio do programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), que será realizada nas Usinas da Paz Icuí-Guajará, Benguí e Cabanagem.

A programação vai ocorrer até o dia 25 de junho, e contará com oficinas de redação, percussão em carimbó, serigrafia, dança de salão, e muito mais. Os interessados podem se inscrever nas três Usinas da Paz, munidos com seus documentos originais e copias, de RG, CPF e Comprovante de residência.

Veja a programação completa

Oficina – Iniciação à Percussão

Data: 16/05 a 01/06

Horário: 14h às 17h

Local: Usipaz Benguí – Estrada do Benguí, ao lado do Parque de Retenção do Detran

Oficina – Iniciação à Serigrafia

Data: 16/05 a 01/06

Horário: 14h às 17h

Local: Usipaz Benguí – Estrada do Benguí, ao lado do Parque de Retenção do Detran

Oficina – Percussão em Carimbó

Turma 1

Data: 17/05 e 20/05

Horário: 17h às 18h30

Local: Usipaz Icuí-Guajará – Estrada do Icuí-Guajará, com Av. Independência

Turma 2

Data: 17/05 e 20/05

Horário: 18h30 às 20h

Local: Usipaz Icuí-Guajará – Estrada do Icuí-Guajará, com Av. Independência

Oficina de Redação – O texto dissertativo argumentativo

Turma 1

Data: 23/05 e 08/06

Horário: 14h às 15h30

Local: Usipaz Icuí-Guajará – Estrada do Icuí-Guajará, com Av. Independência

Turma 2

Data: 23/05 e 08/06

Horário: 15h30 às 17h

Local: Usipaz Icuí-Guajará – Estrada do Icuí-Guajará, com Av. Independência

Oficina Dança de Salão

Data: 02/05 a 25/06

Horário: 12h às 14h

Local: Usipaz Cabanagem – Av. Damasco, 37

Oficina Danças Folclóricas

Data: 02/05 e 25/06

Horário: 12h às 14h

Local: Usipaz Cabanagem – Av. Damasco, 37

Oficina Danças Folclóricas

Data: 04/05 e 25/06

Horário: 16h às 18h

Local: Usipaz Cabanagem – Av. Damasco, 37.

Foto: Ilustração Reprodução / Jader Paes / Agência Pará