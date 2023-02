Cursos de robótica e modelagem em 3D abrem inscrições nas UsiPaz

Dois dos cursos mais procurados por jovens nas Usinas da Paz: Programação de Robótica e Modelagem e Impressão 3D, começarão novos módulos no próximo dia 02/03. Cada turma possui 15 vagas e são direcionadas para adolescentes a partir dos 14 anos.

Para este próximo mês, além das UsiPaz que já estão com as aulas em andamento, as Usinas da Paz Guamá e Professor Amintas Pinheiro, no Icuí-Guajará, estão abrindo novas turmas. Para se inscrever é necessário apresentar cópias e originais dos documentos de RG e CPF do estudante e de seu responsável, além de comprovante de residência.

Os cursos são divididos em dois módulos e são oferecidos durante todo o ano nas nove Usinas da Paz de Belém, Região Metropolitana e Sudeste do Estado. As inscrições ocorrem a partir das 8h desta sexta-feira, dia 24. Abaixo segue a calendário das novas turmas:

UsiPaz Guamá

Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Modelagem e Impressão 3D

Terça e Quinta (turma 1)

8:30 às 11:30

15 vagas

Acima de 14 anos

Início: 02/03 à 04/04

Turma 2

Quarta e sexta

Início: 03/03 à 05/04

Inscrições: 24/02 8h

Programação de Robótica

02/03 à 04/04

Terça e quinta (turma 1)

18:30 às 21:30

15 vagas

Acima de 14 anos

Turma 2

Quarta e sexta

03/03 a 05/04

UsiPaz Professor Amintas Pinheiro

Estrada do Icuí-Guajará esquina com a Avenida Independência, S/N.

Programação e Robótica Módulo 1

Dias: Terça e Quinta -feira

Período do curso: 09/03 a 11/04

Turno: Manhã: 08:30h às 11:30h

Tarde: 14:30h às 17:30h

Programação e Robótica Módulo 2

Dias: Quarta e Sexta feira

Período do Curso: 10/03 a 14/04

Turno: Manhã: 08:30h ás 11:30h

Tarde: 14:30h às 17:30h

Modelagem e Impressão 3D Módulo 1

Dias: Terça e Quinta feira

Período do Curso: 09/03 a 11/04

Turno: Noite: 18:30h às 21:30h

Modelagem e Impressão 3D Módulo 2

Dias: Quarta e Sexta feira

Período do curso: 10/03 a 14/04

Turno: Noite: 18:30h às 21:30h

Serviço: Os cursos de Programação de Robótica e Modelagem e Impressão 3D são desenvolvidos pelo projeto Amazon Maker, via Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – Sectet, em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania – Seac.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará