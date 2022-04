Cursos oferecidos pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará serão disponibilizados para servidores municipais

Estão abertas as inscrições para os cursos livres oferecidos pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) para servidores municipais. Os cursos puderam ser ofertados após um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Marituba e a EGPA e um departamento foi criado dentro da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na estrada da Pirelli s/n, para atender os servidores municipais.

Ao todo são 16 cursos oferecidos, e serão ministrados durante todo o mês de maio e os interessados em participar, antes de fazer a inscrição, precisam preencher um pré – cadastro disponível no site da instituição, pois sem esse pré cadastro é impossível participar.

Os servidores de férias ou licença-prêmio devem encaminhar a publicação da licença ou férias para o e-mail egpa.inscricao@gmail.com, e as inscrições estão disponíveis em www.egpa.pa.gov.br.

Confira as grades dos cursos presenciais do mês de maio:

02 a 06/05

Governança Pública e Governabilidade – 08h às 12h

Noções de Direito Administrativo – 08h às 12h

Libras – Conhecimentos Básico – 14h às 18h

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – 14h às 18h

09 a 13/05

Redação Oficial e Gramática Aplicada – 08h às 12h

Cerimonial na Administração Pública – 08h às 12h

Nova Lei de Licitação e Contrato na Administração Pública – 14h às 18h

Noções de Direito da Criança e do Adolescente – 14h às 18h

16 a 20/05

Noções Básicas de Administração Pública – 08h às 12h

Controle Interno na Administração Pública – 08h às 12h

Planejamento Público: Estratégico com PPA. LDO e LOA – 14h às 18h

Noções de Direito Constitucional – 14h às 18h

23 a 27/05

Qualidade no Atendimento ao Público – 08h às 12h

Convênios na Administração Pública – 08h às 12h

Gestão Pública por Resultados – 14h às 18h

Formação de Pregoeiros Presencial e Eletrônico – 14h às 18h

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ascom/EGPA

Foto: Jader Paes / Ag. Pará