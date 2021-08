Cursos profissionalizantes da Equatorial Pará chegam a 14 municípios

O Projeto E+ Energia Profissional já formou mais 2200 profissionais e vai oferecer 430 vagas de capacitação até final do ano

Nesta semana, o projeto Energia Profissional, promovido pela Equatorial Energia Pará, formou duas turmas profissionalizantes em São João do Araguaia e Bagre, na Ilha do Marajó. Em São João do Araguaia, a empresa ofereceu capacitação em design de sobrancelhas para 20 clientes, já em Bagre, as capacitações foram oferecidas para 29 pessoas que cursaram design de sobrancelha e mais 17 cidadãos em barbearia. Nesta sexta-feira (27), todos eles receberam o certificado de conclusão de curso e estão aptos para ingressar com qualificação no mercado de trabalho.

O Projeto E+ Energia Profissional atende clientes considerados baixa renda, com o objetivo de promover capacitação e oportunidades no mercado. “Primeiramente nós fazemos um levantamento com lideranças comunitárias, que nos informam quais as necessidades da população em relação a geração de emprego e renda. E com base nessas informações, entramos em contato com nossos parceiros para viabilizar as capacitações”, explica a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.

De acordo com a empresa, um dos cursos mais pedidos nas cidades é o de design de sobrancelha, por ser de baixo investimento para iniciar o trabalho e rápido retorno. Uma das alunas foi Ana Regina dos Santos, de São João do Araguaia, que não perdeu a oportunidade de se inscrever. “Eu achei ótima todas as aulas. Agora eu vou conseguir realizar meu sonho de ser uma designer de sobrancelha profissional na minha cidade e já começar a trabalhar logo, pois terminado o curso, a gente já pode começar a exercer de forma rápida”, comemora.

MAIS CURSOS ATÉ O FINAL DE 2021 – Até o final do ano, o E+ Energia Profissional ainda passará por cidades como: Tracuateua, Marapanim, Itaituba, São João do Araguaia, Baião, Capanema, Melgaço, Portel, Curralinho, Benevides e Marituba No total, devem ser ofertadas 430 vagas, entre os cursos de barbeiro e design de sobrancelha, que possuem carga horária de 20 horas de aula e são concluídos em cinco dias.

As inscrições ocorrem nas agências de atendimento da Equatorial Pará no município onde o curso está, ou, ainda, por indicação dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da localidade que também pode indicar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

BALANÇO – Desde que foi lançado, em 2017, o projeto E+ Energia Profissional já conseguiu capacitar e profissionalizar mais de 2200 pessoas em diversas cidades do Pará. “É um trabalho muito assertivo porque deixamos um legado para essas pessoas e contribuímos para uma mudança efetiva na vida delas. Ficamos muito honrados em saber que cidadãos puderam gerar renda e ter mais qualidade de vida em função da nossa iniciativa”, finaliza Michelle Miranda.

Fonte: Equatorial Pará