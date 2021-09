Curta-metragem conta a historia de vida da ativista Zélia Amador

A professora, artista, pesquisadora e doutora em antropologia, Zélia Amador de Deus, foi homenageada com um documentário “Amador, Zélia” que resume a vida da ativista desde a infância, até a fase adulta.

O curta-metragem tem duração de 24 minutos, e conta a história de vida da Zélia Amador, narrando sua infância, com relatos de casos de racismo sofridos por ela, até sua vida acadêmica. A história destaca a sua participação em movimentos ativistas, por ser uma das fundadoras do centro de estudo e defesa do negro no Pará (Cedenpa).

O curta-metragem foi lançado na noite desta segunda-feira (13) no cine Libero Luxardo, no centro Cultural Tancredo Neves (Centur), e contou com a presença da própria Zélia Amador, e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho, e da equipe da produtora paraense Floresta Urbana, que foi responsável pela produção.

O Prefeito Edmilson Rodrigues deixou seu comentário a respeito da obra cinematográfica, “Este produto fala de uma mulher, da intelectual, da lutadora do povo, da ativista, de alguém que nasceu para fazer história. A Zélia tem uma determinação filosófica, ela nunca foi só a professora, mas a ativista” destacou o prefeito de Belém.

O curta-metragem foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc do ano de 2020por meio do edital publicado pela Secretaria de Cultura do Pará (Secult). O diretor da produção o Jornalista Ismael Machado, disse que irar escrever a produção cinematográfica em diversos festivais pelo país.

A obra fílmica está disponível no link abaixo:

Foto: Joyce Ferreira/Comus