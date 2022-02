Curtida nos Stories: Instagram lança recurso para desatolar caixa de DMs

Um novo recurso do Instagram chega para mudar a forma dos internautas se comunicarem. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, deu detalhes sobre a curtida privada dos Stories. Agora, você pode enviar um coração para as pessoas sempre que gostar do conteúdo, bem parecido com o feed.

A opção de curtir Stories fica ao lado do ícone de avião de papel e do campo para digitar uma mensagem direta. Inclusive, só quem publicou o Stories pode ver as curtidas e não funcionarão como as reações atuais, como os emojis. Dessa forma, a caixa de entrada das DMs não ficará mais lotada de reações. “Além disso, queríamos limpar um pouco as mensagens diretas”, explicou o executivo.

A novidade está disponível a partir desta segunda-feira (14) por conta das celebrações do Valentines Day, que é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Caso você quiser saber a quantidade de curtidas nos seus Stories, vá até a página de visualização do story e procure pelo pequeno ícone de coração.

De acordo com Mosseri, a iniciativa é oferecer aos internautas mais uma possibilidade de se expressar e se comunicar, ainda mais para os criadores de conteúdo, pois a plataforma quer melhorar a troca de mensagens.

Fonte: Olhar Digital